Nouvelle vague donne un petit air années 80 au Printemps de Bourges

Un petit air revival a soufflé hier sur le Printemps de Bourges. Spécialiste des tubes des années 80, le collectif Nouvelle Vague reprend des standards new wave et post punk en mode bossa nova. Les Clash, Cure ou les Smiths, autant de succès que l'on aime réentendre en version originale ou arrangée.

La scène de l'Ecole du Cirque du Printemps de Bourges s'est métamorphosée en club des années 80 le temps du concert de Nouvelle Vague. Au programme : Les Smiths, Clash, Cure, Buzzcocks… La liste est longue.

Voilà quinze ans et six albums que Marc Collin et Olvier Libaux ont eu l’idée géniale et saugrenue d’inviter des chanteuses à les accompagner dans des reprises de grands tubes de la new wave en mode bossa nova. Nouvelle Vague n'est pas un groupe comme les autres, c'est un collectif ouvert à tous.

On est un melting pot entre potes !Nouvelle Vague

Pour cette mouture 2019, les chanteuses Mélanie Pain, Elodie Frégé ont pris la vague. Le collectif est sur les routes de France et en Europe avec "Curiosity", son tout nouvel album.