Le chanteur vénézuélien Henry Stephen, célèbre pour son tube "Limon, limonero", est mort à 79 ans

Le chanteur vénézuélien Henry Stephen, rendu célèbre par son tube Limon, limonero en 1968, est décédé lundi 5 avril des suites du Covid-19 à l'âge de 79 ans, ont annoncé les autorités vénézuéliennes.

Succès mondial

"Aujourd'hui est parti Henry Stephen, un artiste total. On se souviendra toujours de Mi limón Mi limonero, une légende de la musique populaire vénézuélienne. Son héritage reste parmi nous", a affirmé le président vénézuélien Nicolas Maduro sur Twitter.

En 1968, sa chanson Limon, Limonero, reprise d'un titre brésilien, avait traversé l'Atlantique pour devenir la chanson de l'été en Espagne et connaître un succès mondial. Stephen avait reçu en 1974 un disque d'or, célébrant plus d'un million de disques vendus. Star dans son pays, il avait aussi été acteur dans plusieurs séries télévisées.

"Le départ d'un grand : Henry Stephen, musicien et acteur vénézuélien, qui avait conquis le coeur et l'admiration de plusieurs générations dans et hors de notre pays", a écrit le ministre de la Culture Ernesto Villegas.

Le Venezuela, 30 millions d'habitants, est touché depuis début mars par une deuxième vague du Covid-19 et notamment par le variant brésilien. Le pays a enregistré 165.000 cas dont plus de 20.000 en mars, pour un peu moins de 1.700 décès depuis le début de la pandémie.