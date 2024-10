Émotion à Cuba après la mort du chanteur El Taiger, touché par une balle dans la tête

Le musicien cubain Jose Manuel Carbajal Zaldivar, connu sous le nom d'"El Taiger," est décédé jeudi 10 octobre dans un hôpital de Miami, une semaine après avoir été touché par une balle dans la tête, a déclaré sa famille.

Le chanteur populaire, qui mélangeait du reggaeton avec de la musique traditionnelle cubaine, était connu pour ses titres comme La Historia, Papelito ou encore Habla Matador.

"Nous disons adieu à l'une des figures les plus reconnues du genre urbain, qui n'a pas renoncé à sa condition de Cubain et a toujours exprimé son amour pour son pays", a déclaré l'Institut cubain de musique dans un communiqué publié sur Facebook.

Jose Manuel Carbajal Zaldivar était hospitalisé à Miami depuis le 3 octobre. Les autorités locales l'avaient trouvé inconscient dans sa voiture. Une enquête a été ouverte.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la famille de l'artiste remercie le personnel médical et ceux qui ont prié et rendu hommage à El Taiger durant son hospitalisation. "Montez le son de votre musique, dansez et célébrez sa vie", a ajouté la famille.

"Guerrier infatigable"

Le légendaire groupe cubain Los Van Van a réagi dans un message publié sur Instagram : "Nous sommes profondément attristés par ta mort, mais nous sommes fiers de t'avoir connu et d'avoir partagé la scène (avec toi) à plus d'une occasion". "Repose en paix, guerrier infatigable", a ajouté le groupe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Los Van Van (@losvanvanoficial)

Jeudi soir, dans l'est de La Havane, des dizaines de personnes se sont rassemblées dans un parc du quartier de Guanabacoa pour faire leurs adieux à El Taiger. Devant une vieille église, ils ont placé des photos du musicien et allumé des bougies, tout en chantant ses chansons et en allumant les lumières de leurs téléphones portables en guise d'hommage.

"Nous sommes tristes, très tristes, mais nous faisons la fête comme il l'aurait voulu. Il disait qu'il voulait des fêtes, de la joie", a témoigné auprès de l'AFP Yuli Mauro, une femme de 30 ans, en dansant à côté de son fils. "Nous avons déjà allumé sa bougie afin qu'il puisse atteindre le ciel avec la lumière", a-t-elle ajouté.