Musique : découvrez les quatre guitares les plus chères de l'histoire

La star des Dire Straits, Mark Knopfler, vend mercredi 31 janvier chez Christie's, à Londres, 120 guitares et amplis. L'instrument le plus convoité est une Gibson Les Paul Standard de 1959. La guitare est estimée entre 300 000 et 500 000 livres sterling (entre 380 000 et 635 000 dollars). Rejoindra-t-elle celles grattées par Kurt Cobain, David Gilmour et Eddie Van Halen, qui sont aujourd'hui les plus chères de l'histoire des enchères ? Revue de détail de ces quatre mythiques guitares.

1 Une Martin de Kurt Cobain, 6 millions de dollars

Le record de la guitare la plus chère est détenu depuis juin 2020 par la Martin D-18E utilisée par Kurt Cobain lors de l'enregistrement du célèbre concert "Unplugged" de Nirvana, à New York le 18 novembre 1993. Son prix : 6 millions de dollars, sous le marteau de la maison Julien's.

La guitare semi-acoustique, qui date de 1959, répondait aux règles de l'émission "Unplugged" (débranché) de la chaîne américaine MTV, qui voulait que les artistes invités n'utilisent que des instruments acoustiques ou semi-acoustiques.

La guitare utilisée par Kurt Cobain lors du concert "MTV Unplugged" du groupe Nirvana est la guitare la plus chère de l'histoire. Elle a été vendue à plus de 6 millions de dollars en juin 2020. (ISOPIX / SIPA)

2 Une Fender de Kurt Cobain, 4,7 millions de dollars

La deuxième guitare du palmarès a également appartenu à la star de Nirvana. Il s'agit de la Fender Mustang utilisée dans le clip de Smells Like Teen Spirit en 1991. Elle a été acquise en mai 2022, toujours chez Julien's, pour 4,7 millions de dollars par Jim Irsay, propriétaire de la franchise de football américain des Indianapolis Colts et grand collectionneur de guitares.

Selon le milliardaire, la famille Cobain a donné une partie du fruit de la vente à "Kicking The Stigma", une initiative de Jim Irsay qui sensibilise aux maladies mentales. Une donation qui fait écho au suicide de Kurt Cobain, dépressif et dépendant à l'héroïne, le 5 avril 1994.

La guitare électrique Fender Mustang 1969 de Kurt Cobain photographiée au Hard Rock Café, le 28 avril 2022, à Londres. (ROB PINNEY / GETTY IMAGES EUROPE)

3 La "Black Strat" de David Gilmour, 4 millions de dollars

Vendue en juin 2019 pour 3,975 millions de dollars, la Fender Stratocaster de David Gilmour (Pink Floyd), baptisée "Black Strat", détenait à l'époque le record de la guitare la plus chère. Le milliardaire Jim Irsay en était déjà l'heureux acquéreur.

La guitare a été adjugée lors d'une vente organisée par la maison Christie's, qui a rassemblé 21,5 millions de dollars au bénéfice de l'ONG environnementale ClientEarth. Le même jour, deux autres guitares de David Gilmour ont dépassé le million.

La Fender Stratocaster, baptisée "The Black Strat", fait partie de la collection de guitares de David Gilmour présentée à la presse chez Christie's le 14 juin 2019 à New York. (MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

4 Une Kramer d'Eddie Van Halen, 3,9 millions de dollars

Adjugée pour 3,932 millions de dollars en avril 2023, la Kramer utilisée par Eddie Van Halen, fondateur du groupe du même nom, dans le clip de "Hot for Teacher" (1984) a manqué le podium de justesse. Selon la maison de vente Sotheby's, qui a organisé la vente, le luthier Paul Unkert a doté la guitare d'innovations importantes adaptées à l'évolution de la technique d'Eddie Van Halen.