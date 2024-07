Mort de John Mayall : le pionnier du blues britannique en trois titres et des collaborations 5 étoiles

En plus de cinquante années de carrière, John Mayall a offert à son public une soixantaine d'albums. Depuis 1965, le chanteur a fait vivre le blues et a influencé la scène rock, notamment britannique. Décédé mercredi 24 juillet à l'âge de 90 ans, il a collaboré avec plusieurs grands noms de la musique, accueillant entre autres dans son groupe The Bluesbreakers les guitaristes Eric Clapton et Mick Taylor. Focus sur trois chansons qui ont marqué le blues et les esprits.

1 "All Your Love" (1967), Eric Clapton et The Bluesbreakers

À peine quelques jours après avoir quitté les Yardbirds, groupe avec lequel il joue depuis trois ans, Eric Clapton rejoint John Mayall et les Bluesbreakers. Ensemble, les musiciens enregistrent l'album Blues Breakers with Eric Clapton. Considéré comme un monument du British "blues boom", le disque, sorti après le départ du guitariste prodige, connaît un grand succès. Près de quarante ans après, John Mayall et Eric Clapton interprétaient encore sur scène l'un des titres phares de cette collaboration : All Your Love.

2 "Long Gone Midnight" (1968), Mick Taylor à la guitare

Si John Mayall s'est toujours défendu d'être un découvreur de talents, son groupe de musique a été une première grande étape dans la carrière de plusieurs musiciens. Après Eric Clapton, c'est Mick Taylor, futur guitariste des Rolling Stones, qui rejoint The Bluesbreakers. Le titre Long Gone Midnight est notamment le fruit de leur rapide collaboration.

3 "Room To Move" (1969), l'unique disque d'or de John Mayall

Enregistré en public en juillet 1969 dans une salle de concert à New York, l'album The Turning Point se place onzième dans les charts britanniques et à la 32e place du Billboard 200. Parmi les titres, le single Room To Move connaît un véritable succès. The Turning Point est le seul album de John Mayall à être certifié disque d'or aux États-Unis.