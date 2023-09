Miossec annonce être guéri du cancer et reprendre sa tournée

Le chanteur brestois de 58 ans annonce sur son compte Instagram être guéri de son cancer des cordes vocales et prendre sa tournée 2024.

Le message est adressé à ses fans. "Cancer de la corde vocale guéri. Reprise de la tournée dans tout le pays début 24, c’est reparti. Et merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. A bientôt", écrit sur son compte Instagram le chanteur brestois de 58 ans. Christophe Miossec, plus connu par son nom de famille, avait dû annuler sa tournée en avril, juste après la sortie de son dernier album Simplifier.

Fin avril 2023, il informe ses fans sur sa maladie avec un post sur les réseaux sociaux. "Ceci est une prise de parole pour vous dire que la mienne est actuellement en réparation, les cordes vocales devant être soignées. Du coup Wart est actuellement en train de reporter chaque date de la tournée à partir de février 24, vous en serez rapidement informé. Merci pour la compréhension et la patience, merci beaucoup pour le très bel accueil réservé à Simplifier, l’album. Bon week-end", écrivait-il.

"Adolescent éternel"

Miossec s'est fait connaître par le grand public en 1995 avec son album Boire, considéré comme l'un des albums novateurs et fondateurs de la Nouvelle Vague de la chanson française. Comment définit-il le métier de chanteur ? "J'ai la chance de faire un métier d'adolescent éternel. Quand je suis tout seul avec mes instruments, j'ai l'impression de retourner dans ma chambre d'adolescent. Et puis, c'est un métier qui n'est pas comme les autres dans le sens où en tournée, on ne s'occupe pas de faire les courses, de savoir où on dort. C'est quand même un métier où il y a beaucoup de régression", a-t-il confié à Franceinfo à l'occasion de la sortie de Simplifier.

"L'adolescent éternel" est de retour, à la grande joie de ses fans, et bientôt sur la route.