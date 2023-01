Jaafar Jackson, le neveu de Michael Jackson, incarnera le "King of pop" dans un biopic signé Antoine Fuqua

Il fait déjà de la musique et il bouge déjà comme lui. Jaafar Jackson, le fils de Jermaine Jackson, incarnera Michael Jackson dans "Michael", le film retraçant la vie de l'iconique figure de la pop.

Sur un air de famille. Le "King of pop", Michael Jackson, retrouvera vie sur les écrans de cinéma grâce à son neveu de 26 ans, Jaafar Jackson, dans le biopic Michael que réalisera Antoine Fuqua pour Lionsgate, indique le magazine américain Deadline. Le cinéaste l'a révélé sur sa page Instagram. "Fier d'annoncer Jaafar Jackson dans le rôle de Michael – le film événement qui explore le parcours de l'homme qui est devenu le roi de la pop. Bientôt disponible", a écrit Antoine Fuqua le 30 janvier.

Sur le même réseau social, le fils de Jermaine Jackson, qui fut lui membre des Jackson 5 avec Michael, a déclaré qu'il était "honoré" d'incarner son célèbre oncle. "Je me sens humble et honoré de donner vie à l'histoire de mon oncle Michael. A tous les fans du monde entier, je vous dis à bientôt." Le post de Jaafar Jackson, qui est la seule et unique publication de son compte Instagram – créé semble-t-il pour l'occasion –, reprend la même photo qu'Antoine Fuqua. Le cliché noir et blanc signé par Jourdynn Jackson, son frère, le montre dans la peau et dans une des célèbres postures de son oncle Michael.

La musique en héritage

Selon Deadline, "Jaafar chante et danse depuis l'âge de 12 ans" et s'est fait connaître aussi bien grâce à des reprises de Sam Cooke ou Marvin Gaye, qu'avec ses propres créations. Dans la vidéo postée par le magazine, on s'aperçoit que le jeune homme danse déjà comme son oncle. La mue s'annonce fluide.

Toujours d'après Deadline, Michael ne devrait pas éluder les controverses qui ont entouré le roi de la pop, comme les accusations de pédophilie. Le producteur du long métrage n'est autre que Graham King, "qui a transformé [Bohemian Rhapsody], l'histoire de Freddie Mercury en blockbuster".