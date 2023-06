Madonna reporte sa tournée, après avoir été hospitalisée quelques jours pour une grave infection bactérienne

"Sa santé s'améliore, mais elle demeure soumise à des soins médicaux", a précisé son agent sur les réseaux sociaux.

La mégastar de la pop américaine Madonna, 64 ans, se remet d'une "grave infection bactérienne" qui l'a contrainte à être hospitalisée en soins intensifs le 24 juin et à reporter sa nouvelle tournée devant démarrer mi-juillet au Canada, a annoncé mercredi 28 juin son agent. "Sa santé s'améliore, mais elle demeure soumise à des soins médicaux" et "on attend un rétablissement complet", a écrit sur son compte Instagram son manageur Guy Oseary sans dire si Madonna était toujours à l'hôpital ou soignée à domicile.

"Samedi 24 juin, Madonna a contracté une grave infection bactérienne qui l'a conduite à un séjour de plusieurs jours en unité de soins intensifs", a révélé Guy Oseary. "A l'heure qu'il est nous devons suspendre tous les engagements, y compris la tournée", a annoncé l'agent de la star en promettant de communiquer "bientôt" sur de nouvelles dates pour la tournée "Célébrations" en Amérique du Nord et en Europe, dont à Paris et à Londres. Le premier concert devait se tenir le 15 juillet à Vancouver, dans l'ouest du Canada. La star doit aussi venir à l'Accor Arena à Paris les 12 et 13 novembre.