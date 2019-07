Trois choses à savoir sur Jaden Smith avant son concert au festival Lollapalooza

Jaden Smith se produit au festival Lollapalooza Paris le 20 juillet. Trois choses à savoir avant son concert.

Il vient de sortir son album ERYS, après SYRE en 2017. Jaden Smith, tout juste 21 ans, n’est plus seulement “fils de”. Il est acteur, danseur, chanteur, auteur-compositeur, entrepreneur, co-fondateur d’une marque de vêtements, et même philosophe 2.0 à ses heures perdues. Depuis Karaté Kid et ses collaborations avec Justin Bieber, l’enfant-star a bien grandi.

1 Il vient de sortir un nouvel album, ERYS

Après avoir sorti un premier album SYRE, une “lettre d’amour au monde”, il espère que ERYS, son petit dernier, sorti le 5 juillet, “change le monde”. Jaden - ou ERYS, le personnage de l’album - est obsédé par le rose, et compte bien nous le faire savoir. Les titres des quatre premiers morceaux qui ouvrent son album forment le mot P.I.N.K. Et de l’esthétique de ses clips à ses cheveux, tout est devenu rose.

Pour cet album conceptuel, Jaden Smith a assorti chacun de ses titres d’un mini-clip, ou plutôt d’un visuel vidéo de quelques secondes qui tourne en boucle, dans une atmosphère rose.

Derrière cet habillage coloré et novateur, on trouve beaucoup de choses, très inégales. Sa voix est ultra-modifiée; à tel point qu’on la reconnaît difficilement d’un morceau à un autre. Les productions léchées et les collaborations ambitieuses (Tyler, the Creator, Kid Cudi et bien évidemment sa soeur et chanteuse Willow) enveloppent des textes faibles et des rythmes redondants.

Pour cet album, plus sombre, plus violent que son prédécesseur, le Karaté Kid dit s’être inspiré de Kanye West, avec son album The Life of Pablo, mais aussi Frank Ocean, et son formidable disque Blonde.

Comme ses idoles, l’enfant de Los Angeles alterne entre rap, rock et trap, joue avec les genres et les textures. Une oeuvre qui se veut révolutionnaire, mais le résultat s’avère plutôt chaotique, à l'exception de quelques titres sur lesquels la curieuse recette fonctionne (K, Summertime In Paris ft Willow, On My Way ft Kid Cudi).

Si son travail a toujours le mérite d’être déconcertant, reste à voir ce que Jaden vaut sur scène. En avril dernier, il a enflammé Coachella, avec un coup de pouce de son père Will Smith, qui l’a rejoint pour rapper sur ICON, un des titres les plus connus de Jaden, tiré de son premier opus, SYRE.

2 Il a monté une marque de vêtements unisexes

Avec son collectif MSFTSRep (prononcez Misfits Republic), Jaden s’est lancé dans la mode. Depuis plusieurs années, il prône le port de la jupe et de la robe par l’homme, pour déconstruire les injonctions genrées.

En 2016, il est repéré par Nicolas Ghesquière, directeur artistique des collections féminines de Louis Vuitton. A seulement 17 ans, Jaden devient alors le nouveau visage de la collection femmes de la prestigieuse marque.

Je veux inspirer les jeunes d’une façon inédite, en parlant de sujets dont les gens de mon âge ne parlent pas. Je veux montrer aux jeunes tous les problèmes qu’il y a dans le monde, et qu’on peut utiliser notre voix comme une voix de changementJaden Smithà Mouloud Achour, dans Clique

Dans une interview donné à Women’s Wear Daily (WWD), Nicolas Ghesquière affirme que Jaden Smith représente une génération qui a “assimilé les codes de la vraie liberté, en s’affranchissant des questions de genre. Porter une jupe est pour lui aussi naturel que s’il avait été une femme qui, il y a un moment déjà, s’est autorisée à porter un trench masculin ou un smoking”.

Avec sa marque - qu’il ne s’approprie pas entièrement puisqu’il parle de collectif - Jaden compte bien continuer à casser les codes : “Notre marque vise la fille qui a envie d'être un garçon manqué comme le garçon qui veut mettre une jupe et que les gens tentent de condamner. Nous sommes là pour vous, pour raconter vos histoires. Si quelqu'un à l'école essaye de t'embêter, ce n'est pas grave car Jaden Smith assure tes arrières”, explique le jeune créateur, qui veut profiter de sa notoriété pour sensibiliser la nouvelle génération aux causes qu'il défend.

Le fils de Will Smith et de Jada Pinkett Smith a aussi cofondé une marque d'eau minérale écoresponsable, Just Water, et distribue pendant son temps libre des repas vegan aux sans-abris de Los Angeles.

3 Il est amoureux de Paris

"Les Parisiens sont surement les gens les plus chics du monde", assure Jaden à Mouloud Achour dans son émission Clique. Le garçon de 21 ans clame son amour pour la capitale française, son énergie, ses habitants. Alors qu'avec sa soeur, Willow Smith, il portait il y a quelques années des vêtements qu'il qualifie "d'avant-garde", difficilement acceptés à l'époque, les Parisiens semblaient, aux yeux du garçon, être les seuls à comprendre et accepter leur style.

Avec le collectif MSFTSRep, Jaden organise un peu partout dans le monde des rencontres pour échanger, parler de sujets relatifs à l'éducation, à l'art, à la mode, à l'écologie. "Les gens à Paris sont très réceptifs à ce genre d'événement", explique Jaden. "Ils ont tout de suite compris l'idée, notre état d'esprit, plus que n'importe où dans le monde", ajoute-t-il.

Si Jaden a quitté l'école assez tôt, il a soif d'apprendre. "L'Histoire est mon professeur", explique le rappeur, qui profite de ses virées parisiennes pour visiter le musée du Louvre. "C'est vraiment profond car c'est là que j'apprends", poursuit le jeune homme.

C'est donc à l'hippodrome ParisLongchamp, à quelques kilomètres du Louvre, que Jaden fera la rencontre d'un public qu"il apprécie déjà tant. Espérons que cette admiration s'avère réciproque.

Jaden Smith, samedi 20 juillet à 15h45 sur la Alternative Stage powered by Greenroom