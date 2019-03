Les Rolling Stones reportent leur tournée en raison de la santé de Mick Jagger

Le groupe n'a pas précisé de quoi souffre la rock star de 75 ans.

La santé de Mick Jagger a eu raison de la tournée américaine des Rolling Stones. Le groupe a annoncé, samedi 30 mars, le report de sa tournée aux Etats-Unis et au Canada. "Malheureusement, aujourd'hui, les Rolling Stones ont dû annoncer le report de leurs prochaines dates de tournée aux États-Unis et au Canada", a annoncé le célèbre groupe de rock britannique sur Twitter. "Les médecins ont dit à Mick qu'il ne pouvait pas partir en tournée pour le moment, car il a besoin d'un traitement médical", ajoute le groupe, sans préciser de quoi souffre la rock star de 75 ans.

Celui-ci s'est dit "anéanti d'avoir à repousser la tournée". "Mais je travaillerai très dur pour être de retour sur scène dès que je peux", a-t-il assuré dans un message sur Twitter. "Je suis terriblement désolé pour tous nos fans en Amérique & au Canada qui ont des tickets. Je déteste vraiment l'idée de vous laisser tomber de cette façon", a ajouté le chanteur.

Les Rolling Stones devaient commencer leur tournée de dix-sept dates baptisée "No filter tour" au stade Hard Rock de Miami en Floride le 20 avril et l'achever au Burl's Creek Even Grounds d'Ontario au Canada le 29 juin.