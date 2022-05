Les Nuits Sonores de Lyon, un festival musical sous fond de dialogues et débats solidaires

Les jours d’après : voilà comment les Nuits Sonores présentent cette nouvelle édition de leur festival. Un retour à un événement classique, après une année 2021 hors-série qui avait dû s’adapter aux conditions sanitaires du moment. Pour marquer son grand retour lors du week-end de l’Ascension, du mercredi 25 au dimanche 29 mai, les Nuits Sonores ont prévu une programmation complète, chargée en artistes en sa 19e édition.

Un programme complet sur quatre jours

Nuits sonores s'installe sur quatre grandes journées durant, sur différents sites dont le lieu industriel des Anciennes usines Fagor-Brandt, devenu, depuis 2017, le lieu phare du festival. On a d'abord les quatre Days, du mercredi au samedi, qui seront organisés autour de trois scènes : concert et live pour la principale, performances hybrides et vidéo à 360° pour une autre, et enfin un soundsystem en guise de dancefloor urbain.

Le petit programme nuits-sonorien ne s’arrête pas là. Car aux Days succéderont les Nights With : un programme essentiel du festival, co-programmé par des artistes iconiques de la scène électronique qui composeront durant 4 nuits : Honey Dijon, Helena Hauff, Dj Harvey ou encore Lala&ce.

Du débat et des témoignages

À l’heure du retour de la guerre en Europe et du tragique de l’histoire, ce fut l'occasion pour les organisateurs de lancer le débat au nom du domaine de la culture. C'est à l'occasion du Lab des Nuits Sonores, programme complémentaire de l'événement qui, sous les quatre jours, va proposer aux festivaliers une occasion de participer à des conférences ou workshops sur différents thèmes. Notamment en lien avec l'actualité liée aux problématiques internationales, dont la guerre en Ukraine.

"Avec le nouveau programme NS Lab, Nuits sonores entend reposer avec force cette question, tout en réaffirmant le rôle majeur des club cultures, du dancefloor et plus globalement du secteur culturel indépendant dans les transformations sociales et culturelles", explique Laurent Bigarella, programmateur de NS Lab. "On veut être un espace de dialogue, un lieu de rencontre et d’empowerment qui s’inscrit dans une vision à rebours d’une culture dépolitisée, imperméable à son environnement, purement hédoniste. Pendant 4 journées, ce programme proposera aux festivalièr·es une nouvelle expérience complémentaire."

Des conférences, interviews ainsi que des table-rondes seront présentes pour permettre le débat social entre artistes et publics. Une priorité pour les programmateurs. "Avec NS Lab, le débat d’idées, la transmission et le témoignage viennent augmenter la programmation musicale de Nuits sonores par des rencontres ,performances artistiques, formations et masterclasses et autres prises de parole. Au cœur de Nuits sonores, NS Lab est une caisse de résonance et un lieu de connexion entre communautés locales et personnalités culturelles européennes. Un espace collectif pour ne pas rester seul·es face au tragique de l’Histoire. Un événement pour (re) mettre de la parole politique au cœur de l’arène artistique".

Les Nuits Sonores, du 25 au 29 mai. La billetterie est ouverte sur le site de l’événement ainsi que sa programmation complète.

- Les Days sont organisés aux Anciennes Usines Fagor-Brandt / 65, Rue Challemel-Lacour, Lyon 7e.

- Les NS Lab sont organisés aux HÖTEL71, HEAT et H770-71 / Quai Perrache Lyon 2e.

- Les Night With… sont prévus à la Sucrière / 49-50, Quai Rambaud, Lyon 2e.