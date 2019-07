Quand Mass Hysteria entraîne le public des Eurockéennes dans un impressionnant "circle pit"

Fidèle à ses influences de nu metal, le groupe Mass Hysteria a incité les festivaliers des Eurockéennes de Belfort à se lancer dans un "circle pit"décoiffant.

Voilà un groupe français totalement hors norme. Leur signature est sonore voire bruyante, lorsque les cinq garçons qui forment le groupe aujourd'hui, montent sur scène c'est avec l'unique envie de transmettre une formidable énergie. Lorsque le public répond avec enthousiasme à leurs propositions alors cela donne des scènes chaotiques, et le chaos, Mass Hysteria adore ça!

Parmi le panel des mouvements que le groupe emporte dans son sillon, le "circle pit" est son favori. Il s'agit d'une sorte de pogo circulaire dans lequel le public se lance... Les groupes de heavy metal en rafolent et Mass Hysteria aussi!

Sur la Grande scène des Eurockéennes de Belfort le rock révolté porté par la voix de Mouss Kelai a emporté le public.

Il faut qu'il se passe quelque chose avec le public et quand cette chose se passe, que cette interaction arrive, on est partis, on est sur nos chevaux et on avance !Mouss Kelai

Né en 1993 le groupe signe des créations métalliques dans la langue de Molière. Il a joué sur pratiquement toutes les scènes de l’Hexagone et est un habitué de celle des Eurockéennes

Sa marque de fabrique est faite de guitares saturées et de platines électro car ses influences sont multiples et variées. Un groupe qui a fait sa place sur la scène métal française.

Youtube

Au lendemain de la sortie de leur cinquième album Failles , le groupe est en tournée tout l'été et même au-delà ... Il entend bien mettre le feu partout où il passera.