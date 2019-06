Les cinq artistes à ne surtout pas manquer au Fnac Live Paris

La neuvième édition du Fnac Live Paris aura lieu du 3 au 5 juillet. Un festival dans lequel vous pourrez découvrir quelques pépites gratuitement.

Du 3 au 5 juillet, la neuvième édition du Fnac Live Paris s'installe sur le Parvis de l'Hôtel de Ville (mais aussi à l'intérieur de la salle des fêtes). Plus de 20 artistes se produiront gratuitement. Parmi eux, quelques valeurs sûres comme Eddy De Pretto, Aya Nakamura, Etienne de Crécy, Stephan Eicher, ou encore Flavien Berger... Mais aussi des artistes plus confidentiels qui gagnent à être connus.

Bon Entendeur

Un trio électro français mené par Arnaud Bonet, Pierre Della Monica et Nicolas Boisseleau. Si vous ne connaissez pas leur nom, vous avez sûrement dû entendre leur titre Le Temps est bon. Entre électro, pop et hip hop, le groupe sample des classiques pour les remixer à sa sauce. C'est efficace, et pour les amoureux de cinéma français, vous pourrez même retrouver des dialogues prononcés par Jean Dujardin, Pierre Niney ou Jean Rochefort. Bon Entendeur, qui a sorti son premier album Aller-Retour vendredi 7 juin, sera, à coup sûr le moment rafraîchissant de ce festival.

Quand ? Bon Entendeur joue le mercredi 3 juillet, à 20h10, sur la scène du Parvis

Anna Calvi

Anna Calvi fait un peu figure d'OVNI sur le label Domino records, celui qui produit les Arctic Monkeys ou Franz Ferdinand. L'Anglaise fait le grand écart entre rock et sonorités un peu plus jazzy. On la compare parfois à PJ Harvey au début de sa carrière en 2011. Aujourd'hui, la Britannique est prête à nous envoûter avec ses ballades rock et son timbre de voix très élégant. Avant sa prochaine apparition à Rock en Seine, elle fera un détour par les salons de l'Hôtel de Ville, dans une configuration particulière, plus intimiste que sur le parvis de la mairie.

Quand ? Anna Calvi chante le vendredi 5 juillet, à 19h50, sur la scène du Salon

Pépite

Un groupe qui porte bien son nom... Depuis 2015, Thomas Darmon et Edouard Perrin font voyager leur public dans un univers romantique, estampillé d'une pop nostalgique. Ce duo s'approche de l'élégance musicale d'un groupe comme La Femme. Une pop électronique "made in France", aux textes mélancoliques, qui nous donne envie de se remémorer d'anciens étés. De quoi parcourir un univers très particulier pendant quelques minutes...

Quand ? Pépite est programmé le jeudi 4 juillet, à 18h, sur la scène du Parvis

Roni Alter

Roni Alter s'impose comme une révélation musicale de ces derniers mois. Pourtant, la chanteuse israélienne en est déjà à son troisième album. Intitulé Be Her Child Again, il vient de sortir en février et propose une alternance de jazz et de folk. De belles mélodies qui lui sont inspirées par d'autres domaines artistiques, comme le cinéma et la peinture. Cette artiste à part entière est connue pour personnaliser et soigner ses shows. Sa venue au Fnac Live Paris promet une belle performance scénique.

Quand ? Roni Alter chante le jeudi 4 juillet, à 18h, sur la scène du Salon

Delgres

Ils ne sont pas nés de la dernière pluie, mais ont du mal à vraiment se faire connaître du grand public. Pourtant le trio Delgres et son blues créole sont annoncés comme l'une des sensations du festival, avec un show explosif. Leur dernier album Mo Jodi (sorti à l'été 2018) rend hommage à la lutte anti-esclavagiste antillaise, tout en puisant ses sonorités dans le bayou de la Nouvelle-Orléans. Entre musique rythmée et références historiques, le travail de Delgres est salué par la critique. Si vous ne les connaissez pas encore, le Fnac Live Paris est une occasion en or de les découvrir là où ils excellent : la scène.

Quand ? Delgres se produit le mercredi 3 juillet, à 18h, sur la scène du Parvis