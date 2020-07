Ecoutez l'inédit "Scarlet" des Rolling Stones, avec Jimmy Page de Led Zeppelin, enregistré en 1974

Cette chanson inédite des Rolling Stones avec le guitariste de Led Zeppelin fera partie de la réédition augmentée de l'album "Goat's Head Soup", annoncée pour début septembre.

Les Rolling Stones continuent leur teasing en vue de la réédition en version deluxe de leur album Goat's Head Soup (1973) prévue en septembre. Après avoir publié et clippé l'inédit Criss Cross il y a dix jours, Mick Jagger et les siens viennent de dévoiler mercredi 22 juillet une autre gemme inédite, Scarlet, enregistrée en octobre 1974.

Graal rock

Il s'agit d'une sorte de Graal rock puisque le guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page, y épaulait alors le groupe à la six cordes ainsi que Nick Grech de Blind Faith à la basse.



"Si je me souviens bien, nous sommes arrivés à la fin d'une session de Led Zeppelin" en studio, raconte Keith Richards. "Ils étaient en train de partir, nous étions bookés à leur suite et Jimmy a décidé de rester." "Nous n'étions pas en train d'enregistrer un morceau, en gros, c'était pour une démo, juste pour avoir une idée de ce que ça donnait", poursuit le guitariste des Rolling Stones.







Mais Jimmy Page n'a pas tout à fait la même version. Dans le post ci-dessous, le guitariste de Led Zeppelin se souvient qu'il avait été invité par les Stones à une session dans le sous-sol de l'immeuble de Ron Wood où ce dernier disposait d'un studio. "C'était avec Keith Richards. J'ai amené ma guitare et j'ai fait le solo" du morceau (que l'on entend d'abord à 1:18 de la vidéo ci-dessus), précise-t-il.

SCARLET ⤫ FEATURING JIMMY PAGE ⤫ OUT NOW! https://t.co/2hxmfEmnMt



Originally recorded in October 1974, this track has never been released before - featuring legendary Led Zeppelin guitarist @JimmyPage and guests Blind Faith’s Rick Grech on bass.#ExperienceGoatsHeadSoup pic.twitter.com/FPPl3lU2sf — The Rolling Stones (@RollingStones) July 22, 2020

Un album injustement sous-estimé

Les Stones, qui ont sorti l'inédit surprise Living in a Ghost Town en plein confinement fin avril, préparent la ressortie en version augmentée pour le 4 septembre de leur album Goat's Head Soup.



Enregistré à Kingston, Londres et New York et sorti le 31 août 1973 (avec Mick Taylor encore à la guitare) ce 11e album, qui contient le hit Angie, est un opus injustement sous-estimé de la discographie des Stones. Personnellement, on adore le psychédélique Can You Hear The Music ("Can You feel the Music ? Can you feel the magic hangin' in the air?"), un must contemplatif en été, mais aussi Coming Down Again; écoutez-les, ils ont étonnamment bien vieilli.



Outre Criss Cross et Scarlet, la réédition en version box-set de l'album promet un autre inédit, All The Rage, ainsi que des mix alternatifs et raretés, mais aussi un concert enregistré au Forest National de Bruxelles en octobre 1973, peu après la sortie de l'album.