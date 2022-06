Le réseau TikTok lance le premier album de ses tubes les plus viraux

Le réseau social TikTok a compilé une partie de ses plus grands succès musicaux viraux, révélés sur la plateforme, pour en faire un album qui sortira sur CD et vinyle cet été, a annoncé la plateforme vendredi 24 juin. Avec cette association avec le label Warner Classics, c'est la première fois que TikTok s'aventure sur le marché de la musique traditionnelle.



Des extraits (30 secondes) de chaque morceau de l'album sont à l'écoute sur TikTok depuis vendredi. Six singles seront diffusés sur les plateformes de streaming le 8 juillet. Les 18 chansons de l'album complet TikTok Classics : Meme and Viral Hits seront disponibles en août sur les plateformes de streaming et dans les magasins. Quiconque a passé un certain temps sur le célèbre réseau social de vidéos courtes reconnaîtra instantanément des chansons telles que No Roots d'Alice Merton, ou la charmante mélodie au piano Pieces de Danilo Stankovic, visionnées par 3,4 millions de "TikTokeurs".





Des airs remaniés par un orchestre allemand

"Écouter No Roots dans un nouveau contexte musical est inspirant", a déclaré Alice Merton dans un communiqué. "Je suis enthousiasmée par ce projet et j'ai hâte de voir comment il va prendre vie." Toutes ces chansons ont été entièrement remaniées par l'orchestre allemand Babelsberg Film Orchestra, avec le rendort de cuivres et de percussions.



La compilation fait la part belle aux airs typiques qui peuvent exploser sur la plateforme comme Monkeys Spinning Monkeys, une chansonnette enjouée et pleine de flûtes qui constitue une musique de fond parfaite pour de nombreuses vidéos légères (27,1 millions et plus). Idem pour Wellerman Sea Shanty qui a envahi TikTok au début de l'année 2021 après qu'un facteur écossais, Nathan Evans, s'est enregistré en train de chanter cette chanson folklorique du XIXe siècle, avant de se lancer dans la musique.



La chanson s'est répandue comme une traînée de poudre, Brian May de Queen et le compositeur Andrew Lloyd Webber étant parmi ceux qui ont proposé leur version de la chanson, devenue virale.