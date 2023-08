Eminem demande au candidat républicain Vivek Ramaswamy d'arrêter d'utiliser ses chansons

Les personnalités politiques et les musiciens s’affrontent depuis des décennies sur l’utilisation de la musique lors des meetings. Bruce Springsteen avait ainsi fustigé le choix de Ronald Reagan de diffuser "Born in the USA" lors de sa campagne électorale de 1984.

Le rappeur Eminem souhaite que le candidat aux primaires républicaines Vivek Ramaswamy arrête de diffuser ses titres lors de ses meetings. Il a fait sa demande via l'organisation de droits d'exécution BMI dans une lettre datée du mercredi 23 août. Cette lettre arrive plus d'une semaine après que l'entrepreneur en biotechnologie a rappé le morceau Lose Yourself lors d’un événement politique dans l’Iowa.

La lettre indique que la société "a reçu une communication" d'Eminem s'opposant à l'utilisation par le républicain de ses "compositions musicales". "BMI considérera toute représentation des œuvres d'Eminem par la campagne de Vivek 2024, à partir de cette date, comme une violation substantielle" de sa licence.

Vivek Ramaswamy a réagit sur X (ex-Twitter), en faisant réference à une chanson du rappeur américain, The Real Slim Shady.

Will The REAL Slim Shady Please Stand Up? He didn’t just say what I think he did, did he? @Eminem 😅 https://t.co/iOOuG6SU2D — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) August 28, 2023

La porte-parole de Vivek Ramaswamy a déclaré qu'il se conformerait à la demande d'Eminem.

Un phénomène courant

Les personnalités politiques et les musiciens s’affrontent depuis des décennies sur l’utilisation de la musique lors des meetings. Bruce Springsteen a fustigé le choix de Ronald Reagan d'utiliser Born in the USA lors de sa campagne électorale de 1984. Fatboy Slim a furieusement dénoncé l'utilisation par les travaillistes de Right Here, Right Now lors de leur conférence de 2004, l'année qui a suivi la guerre en Irak. Et les Rolling Stones ont mené une longue bataille pour empêcher Donald Trump d'utiliser You Can't Always Get What You Want comme musique de sortie.

Cependant, les politiques américains n'ont pas toujours besoin de l'autorisation directe des artistes : leurs équipes de campagne peuvent acheter des licences auprès d’organisations de droits musicaux comme BMI et ASCAP, ce qui leur donne un accès légal à plus de 20 millions de chansons pour des rassemblements politiques. Toutefois, les artistes ont le droit de retirer leur musique de cette liste. Les Rolling Stones l'ont fait et Eminem a emboîté le pas après s'être opposé à l'interprétation apparemment impromptue de Lose Yourself par Vivek Ramaswamy.