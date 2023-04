Le président sud-coréen Yoon électrise la Maison Blanche avec ses talents de chanteur et entonne quelques notes d'"American Pie"

Lors d'un dîner en son honneur, après des discussions bilatérales bien plus sérieuses promettant, entre autres, la "fin" du régime nord-coréen en cas d'attaque nucléaire contre des alliés des Etats-Unis, Yoon Suk-yeol a partagé sa passion pour la musique américaine.

Du nucléaire au karaoké: le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a conclu mercredi 26 avril 2023 sa visite à la Maison Blanche par quelques vocalises, qui n'ont pas manqué de susciter l'admiration de son homologue américain, Joe Biden.

Fan d'"American Pie"

"Nous savons que c'est l'une de vos chansons préférées, 'American Pie'", lance alors Joe Biden, en emmenant son invité sur scène pour écouter de plus près des musiciens jouant cette ballade de Don McLean.

"Oui, c'est vrai", répond Yoon Suk-yeol, connu en Corée du Sud pour être un mordu de karaoké, en reconnaissant être fan de ce titre depuis sa sortie en 1971, quand il était encore à l'école.

"Nous voulons vous entendre la chanter", tente alors son hôte américain. M. Yoon n'offre pas vraiment de résistance et prend le micro: "Cela fait longtemps mais..."

Il aligne les premières paroles a capella. Le public applaudit, Joe Biden et la Première Dame sont ravis.

Yoon, nouvelle rock star de la Maison Blanche

"Au prochain dîner d'Etat que nous aurons, c'est vous qui vous chargerez de l'animation", s'amuse le président américain. "Je n'avais aucune foutue idée que vous pouviez chanter".

Après sa performance, M. Yoon s'est vu offrir par son homologue une guitare envoyée et signée par Don McLean, qui n'a pas pu se joindre au dîner.

Sur les réseaux sociaux, des internautes ont salué les talents de chanteur de Yoon Suk-yeol.

"Yoon a littéralement tout déchiré à la Maison Blanche!", s'est enthousiasmé sur Twitter un utilisateur, en coréen, dans les commentaires sous la vidéo montrant le président en train de chanter. "Yoon a révélé son talent caché de chanteur", a écrit un autre, également en coréen, en partageant l'extrait.

Ce n'est pourtant pas la première fois que Yoon Suk-yeol chante en public.

En pleine campagne présidentielle 2021, il avait fait une apparition dans la célèbre émission sud-coréenne All the Butlers, suscitant l'admiration du plateau avec son interprétation de No one else, de Lee Seung-chul.