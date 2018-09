VIDEO. Le groupe U2 contraint d'interrompre un concert après une extinction de voix de Bono

Très mauvaise surprise pour Bono. Son groupe, U2, a été contraint d'interrompre un concert à Berlin (Allemagne), samedi 1er septembre, après que ce dernier a connu une soudaine et brutale extinction de voix devant plusieurs milliers de spectateurs.

Bono a visiblement éprouvé des difficultés avec sa voix dès les premières chansons interprétées à la Mercedes-Benz Arena. A plusieurs reprises, y compris pendant les titres, le chanteur de 58 ans s'est interrompu pour se désaltérer avec une bouteille thermos.

The power of #bono voice before it surprised him in #Berlin and left him abruptly...he was singing his guts out (per usual). @u2 @U2eiTour The crowd so felt for him as he with surrender was obviously powerless and vulnerable. He’s real and he’s human, too, like we all are. pic.twitter.com/f0Tl3hhuA2