Le groupe Metallica fait don de 250 000 euros à un hôpital oncologique pour enfants de Roumanie

Une ONG avait lancé un appel aux dons fin 2017, dans ce pays où le taux de survie au cancer est parmi les plus bas d'Europe.

"C'est un geste dont nous n'avions même pas osé rêver", s'est émue Carmen Uscatu, l'une des fondatrices de l'association roumaine Daruieste Viata (Donne vie). L'emblématique groupe américain de heavy metal Metallica a donné 250 000 euros à l'association qui construit, à Bucarest, le premier hôpital oncologique pour enfants de Roumanie, a déclaré l'organisation, jeudi 15 août.

"La dernière étape de notre tournée européenne commence avec un don très spécial", a indiqué Metallica dans un communiqué de l'association caritative All Within My Hands, fondée par le groupe. "Notre but est d'apporter un peu de joie aux enfants malades, tout comme Metallica rend heureux ses fans à travers le monde", a réagi Carmen Uscatu, au lendemain du concert du groupe à Bucarest.

La Roumanie est l'un des pays les plus pauvres et parmi les plus corrompus de l'Union européenne, selon Transparency International. Elle peine à moderniser ses infrastructures délabrées. Le gouvernement social-démocrate s'est engagé, en 2014, à construire quatre hôpitaux régionaux, financés pour partie par des fonds européens, mais les travaux n'ont toujours pas commencé.