Le groupe de rock The Big Idea sort un album enregistré en mer, entre La Rochelle et la Guadeloupe

Enregistré lors d'un périple maritime entre octobre et décembre 2021, le disque "The Fabulous Expedition of Le Grand Vésigue" du groupe français The Big Idea sort le 17 mars.

Qui a dit qu'un disque devait forcément s'enregistrer en studio ? L'histoire de la musique moderne regorge d'expériences singulières et itinérantes pour la production d'albums légendaires. Les Rolling Stones avaient bien aménagé le sous-sol de la villa Nellcote sur la Côte-d'Azur pour y enregistrer leur mythique Exile on Main St. en 1972. Alors pourquoi ne pas pousser la démarche encore plus loin et produire un disque lors d'un périple en mer ? C'est le pari un peu fou du groupe The Big Idea, entrepris à l'automne 2021. Les six musiciens originaires de la Rochelle ont traversé l'Atlantique tout en créant un album qui sortira le 17 mars. The Fabulous Expedition of Le Grand Vésigue retrace cette aventure humaine et musicale.

Le Grand Vésigue est tout simplement le nom du voilier monocoque aménagé en studio d'enregistrement qui a conduit le groupe de La Rochelle jusqu'en Guadeloupe avec un album à la clé. Des conditions artisanales et de nombreuses contraintes liées à l'environnement sur le bateau, mais l'expérience unique d'enregistrer au milieu de l'Atlantique et de croiser des dauphins entre deux prises.

Le départ a été donné le 3 octobre 2021 et après deux escales, une au îles Canaries, l'autre au Cap-Vert, un concert à Pointe-à-Pitre a célébré la fin du voyage deux mois plus tard, le 8 décembre.

Un disque qui respire le grand large...

Les six musiciens se sont alors séparés de leur bateau, mais c'était pour le début d'une autre aventure : le mixage de l'album. L'ingénieur du son Stéphane Gillet s'est vu confier les précieuses bandes enregistrées en mer et a eu pour mission de mixer l’album et restituer l’ambiance de la cabine du Grand Vésigue. Tout naturellement, on entend au gré des dix titres la houle et les embruns, et entre certains morceaux enchaînés, des clapotis de vagues ou des tournis de manivelles pour lever les voiles.

Mais on pose aussi ses pieds sur terre, notamment lors des deux escales. Celle au Cap-Vert a été l'occasion pour le groupe d'enregistrer l'ambiance d'un match de foot et surtout des chœurs dans la maison de Cesaria Evora. On les entend dans la deuxième partie du single King Cabral, un titre en référence à Amilcar Cabral, qui a permis l’indépendance de l’archipel.

... et aussi la terre ferme

L'arrêt au Cap-Vert était la dernière étape avant la grande traversée de l'océan. Mais si la majeure partie du voyage s'est bien évidemment déroulée sur l'eau, The Big Idea n'a pas forcément enregistré un disque de chansons de marins. Mis à part Enjoy The Illuminations qui volontairement rappelle ce style avec son refrain entêtant, les influences des Rochelais lorgnent plutôt vers la Britpop des années 90 comme par exemple Sailway To Hell ou même les Beatles sur I Wish The Weather Will Be Fine.

Le dernier single Last Chance Desk, sorti fin février, offre un mélange de New Wave et d'électro-pop avec des guitares ultra-saturées. Quant à son clip, il prend le contrepied de l'univers marin en se voulant une parodie de road-movie. De son propre aveu, le groupe a cherché à "installer une ambiance lente et méditative" dans un visuel "ironique mais contemplatif."

La célèbre phrase de Robert Louis Stevenson "L'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même", ne peut pas être mieux illustrée que par ce disque. Et ce n'est pas un hasard si l'album se clôt sur le même thème musical par lequel il avait commencé - O Darma, une reprise de Pond, un groupe australien dont The Big Idea est fan. L'idée de boucle est bien présente dans le projet, comme si les six Bordelais avaient déjà en tête de repartir. Ce sera sur les routes cette fois et sur les scènes de France. Mais auparavant, la sortie de l'album le 17 mars sera accompagnée d'un documentaire retraçant cette Fabuleuse Expédition du Grand Vésigue.

L'album The Fabulous Expedition of Le Grand Vésigue sort le 17 mars chez Room Records / Idol.