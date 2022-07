Le groupe allemand BMG acquiert le catalogue de Jean-Michel Jarre et annonce un nouvel album "immersif" en septembre

Le groupe allemand de gestion musicale BMG a annoncé le 21 juillet avoir acquis les droits du répertoire historique du pionnier français de la musique électronique Jean-Michel Jarre. L'acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, "est le plus gros contrat jamais conclu par BMG en France", indique le groupe dans un communiqué. Elle s'inscrit dans une tendance forte du rachat de droits musicaux par les poids lourds du secteur, attirés par les gains générés par le "streaming".

À la clé de cette transaction pour BMG, qui détient déjà les droits des enregistrements sonores des trois premiers albums de l'artiste ? Des classiques tels que l'album Oxygene, premier succès planétaire de l'artiste, ou Equinoxe. Le groupe contrôle déjà les droits de titres de plusieurs artistes de premier plan, tels que Lenny Kravitz ou Kylie Minogue.

85 millions d'albums vendus

Jean-Michel Jarre, 73 ans, a vendu 85 millions d'albums au cours de sa carrière et battu plusieurs records avec des concerts spectaculaires à travers le monde comme celui organisé à Paris-La Défense en 1990, qui avait réuni 2,5 millions de personnes. Plus récemment, la diffusion en streaming de son concert en images de synthèse, réalisé au coeur de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour fêter le passage à 2021, avait attiré 75 millions de personnes, rappelle BMG.

C'est un nouveau départ qui me permet de développer des idées nouvelles et me donne les moyens d'explorer de nouveaux territoires Jean-Michel Jarre

"Je suis heureux que mon fonds de catalogue soit abrité ici en Europe et que mon travail continue de se développer entre de si bonnes mains", a déclaré Jean-Michel Jarre, cité dans le communiqué. "C'est un nouveau départ qui me permet de développer des idées nouvelles et me donne les moyens d'explorer de nouveaux territoires. Ensemble, nous allons prospérer", conclut-il. L'artiste, féru de nouvelles technologies, continue de composer et de s'investir dans les mondes virtuels du métavers. La sortie de son nouvel album "en mode immersif" est prévu pour septembre, a précisé son entourage à l'AFP.