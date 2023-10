Le film-concert de Taylor Swift "Eras Tour" sortira le 13 octobre dans 8 500 cinémas répartis dans 100 pays

Les pré-ventes des billets pour "Taylor Swift - Eras Tour" ont dépassé 100 millions de dollars, ce qui en fait déjà un record pour un long métrage de concert.

Temps de lecture : 2 min

Réparties dans 8 500 cinémas à travers 100 pays dans le monde, les préventes de billets pour le film concert de Sam Wrench sur Taylor Swift, réalisé durant la première partie de sa tournée Eras Tour, ont dépassé les 100 millions de dollars, a annoncé jeudi l'opérateur de salles AMC, détrônant ainsi Justin Bieber : Never Say Never (99 millions), sorti en 2011.

Une seconde partie, l'an prochain

This Is It, sur Michael Jackson, qui avait engrangé 261 millions de dollars au box-office mondial, n'est pas considéré comme un film de concert, car il ne documente que la préparation des performances du Roi de la pop décédé avant de se produire sur scène pour ces concerts.

Eras Tour ne devait initialement sortir qu'aux Etats-Unis, mais la chanteuse a finalement choisi d'en faire un événement mondial, bien que la tournée comprenne une seconde partie, l'an prochain, avec des dizaines de dates en Amérique du Sud, Australie, Asie, Europe, ainsi qu'aux Etats-Unis et au Canada.

Sollicité par l'AFP, un porte-parole d'AMC a précisé que les 100 millions de dollars de recettes concernaient l'ensemble des cinémas qui diffuseront le film, parmi lesquels les réseaux Cineplex au Canada ou Cinepolis au Mexique. Sur les 8.500 cinémas, 4.000 se trouvent en Amérique du Nord.

1,9 milliard de dollars

Le record absolu de recettes pour un film le premier week-end d'octobre en Amérique du Nord est de 96 millions de dollars, réalisé par Joker en 2019. Taylor Swift - The Eras Tour pourrait dépasser les 100 millions durant ces trois jours (13 au 15 octobre) en Amérique du Nord, selon Jeff Bock, du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le film de 2H48 contient des images tournées lors de trois concerts de l'artiste au SoFi Stadium d'Inglewood, dans la banlieue de Los Angeles, début août. La tournée Eras compte, pour l'instant, 146 dates. Selon le magazine professionnel dédié aux arts vivants Pollstar, chaque concert génère 13 millions de dollars de revenus, ce qui ferait monter le total à environ 1,9 milliard de dollars. Jamais un artiste ou un groupe n'a encore franchi le seuil symbolique du milliard de dollars.

Un peu plus d'un mois après l'annonce de Taylor Swift, AMC a indiqué lundi que la chanteuse Beyoncé allait lui emboîter le pas et sortir, en salles, le 1er décembre, un documentaire inspiré de sa tournée Renaissance, qu'elle vient d'achever aux Etats-Unis.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action AMC gagnait près de 2%.