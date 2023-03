Le crooner américain Bobby Caldwell, connu pour son tube "What You Won't Do for Love", est mort à 71 ans

Né à New-York en 1951, le chanteur américain est mort mercredi 15 mars des suites d'une longue maladie. Il s’est fait connaître en 1978 avec la sortie de son premier album solo, incluant son tube très célèbre : "What You Won’t Do for Love".

Bobby Calwell est mort mercredi 15 mars des suites d'une longue maladie. Une triste nouvelle annoncée par sa femme Mary via le compte Twitter du chanteur : "Bobby est décédé à la maison. Je le serrai fort dans mes bras alors qu’il nous quittait. J’ai le cœur brisé à jamais. Merci à vous tous pour vos nombreuses prières au fil des ans. Repose en paix, mon amour".

Bobby passed away here at home. I held him tight in my arms as he left us. I am forever heartbroken. Thanks to all of you for your many prayers over the years. He had been "FLOXED," it took his health over the last 6 years and 2 months. Rest with God, my Love. -Mary Caldwell — Bobby Caldwell (@bobbycaldwell) March 15, 2023

L'artiste américain, admirateur de Frank Sinatra, était connu notamment pour sa chanson What You Won't Do for Love sorti en 1978 dans un premier album solo éponyme. Au fil des années, Bobby Caldwell a sorti plusieurs albums : Cat in the Hat en 1980, Carry On en 1982 et Heart of Mine en 1989. Il a écrit quelques morceaux pour d’autres artistes comme Chicago, Boz Scaggs ou encore Neil Diamond.

Le célèbre crooner, mondialement connu, était un phénomène au Japon. En 1983, il publie un album August Moon exclusivement pour le pays du Soleil Levant, avant une sortie aux Etats-Unis dans les années 1990. Nombreux sont les artistes qui ont revisité son œuvre : Go West, Phyllis Hyman et Boyz II Men, John Legend et même le rappeur Tupac Shakur.