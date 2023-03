Le chiffre d’affaires du marché français de la musique enregistré a augmenté de 6,4 % entre 2021 et 2022

Cette progression est portée par le numérique, qui représente les trois quarts des ventes de musique en 2022, contre un quart en 2012, selon les chiffres publiés mardi par le Syndicat national de l'édition phonographique.

L'an dernier, le marché français de la musique enregistrée a engrangé un chiffre d'affaires de 920 millions d'euros, en hausse de 6,4 % par rapport à 2021, dévoile mardi 14 mars le Syndicat national de l'édition phonographique. Parmi ce chiffre d'affaires, les ventes de musique numériques et physiques sont encore à la hausse (+4,7 % entre 2021 et 2022).

>> Entre 1 et 3 milliards d'écoutes sur les plateformes musicales considérées comme frauduleuses en France, selon un rapport

Cette progression est portée par le numérique qui se chiffre à 569 millions d'euros en 2022. Cela représente les trois quarts des ventes de musiques réalisées en 2022, alors qu'en 2012 le physique était majoritaire et le streaming ne comptait que pour 25 % des ventes. L'inversion du modèle des ventes se poursuit, puisque les ventes de numériques ont augmenté de 12 % entre 2021 et 2022. Cette augmentation "compense non seulement le recul du physique, mais permet aux ventes totales de musique (...) de retrouver leur niveau de 2007", explique le SNEP. On reste, cela dit, à peine à la moitié du pic historique de 2002.

Les ventes physiques en baisse, après un rebond "spectaculaire"

"Le streaming par abonnement reste de loin la première source de revenu de la musique enregistré (56 %)" et demeure ainsi un "levier majeur de croissance du marché". S'il a progressé de 11 % depuis 2021, la France est toujours en "retard sur le développement de ce segment", concède le Syndicat national de l'édition phonographique. De son côté, le streaming financé par la publicité a progressé de 21 % sur un an, représentant 8 % du chiffre d'affaires total des ventes de musique enregistrée.

"Le vinyle représente désormais 45% des revenus du physique, contre moins de 1% il y a dix ans." le Syndicat national de l'édition phonographique dans un communiqué

Les ventes physiques repartent quant à elles à la baisse. En 2021, le SNEP avait certes constaté un rebond "spectaculaire et conjoncturel" de 21 % sur un an dû à un effet de rattrapage après les confinements. Mais les résultats sont désormais contrastés, et le syndicat note un recul de 12 % entre 2021 et 2022. Les ventes physiques ont ainsi représenté 197 millions d'euros en 2022, contre 223 millions d'euros en 2021. Le vinyle tire tout de même son épingle du jeu : son chiffre d'affaires est passé de 47 millions d'euros en 2018 à 89 millions d'euros l'an dernier. En parallèle, les ventes de CD ont dégringolé, ses ventes ayant baissé d'un quart en un an.

"On n'a jamais consommé autant de musique en France"

Le Syndicat national de l'édition phonographique s'intéresse par ailleurs à la consommation globale de musique des Français. L'an dernier, ils ont écouté en moyenne 17 heures de musique par semaine, soit 3h30 de plus qu'avant l'épidémie de coronavirus. Une durée qui monte à 19 heures hebdomadaires pour les jeunes de 16 à 24 ans. "On n'a jamais consommé autant de musique en France", salue le SNEP. Les usages sont en mutation : la radio et le streaming par abonnement font jeu égal avec 3h48 chacun d'écoute. Les services vidéo occupent également une place significative : 45 % des 16-24 ans déclarent passer plus de temps sur TikTok que sur les services de musique en ligne.

>> La plateforme de streaming musical Spotify annonce le licenciement de 6 % de ses effectifs

Enfin, selon le Syndicat national de l'édition phonographique, les goûts musicaux des Français sont très éclectiques : ils écoutent "en moyenne 10 genres différents" et ce quel que soit leur âge. La pop, le rock et la chanson française représentent 46 % des albums écoutés en streaming audio, mais dans le même temps le rap et les musiques urbaines représentent 57 % du TOP 200 des albums annuels (classement qui correspond à 8 % de la consommation de musique en streaming audio).