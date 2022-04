Le chanteur Ed Sheeran en concert pour clôturer les célébrations du jubilé de la reine

La star britannique Ed Sheeran sera le bouquet final des célébrations des 70 ans du règne d'Elizabeth II en juin, au terme d'une parade historique en hommage tant à la monarque qu'à la diversité du peuple britannique, ont annoncé mardi les organisateurs du spectacle.

Le défilé, un de ceux "qui n'arrive qu'une fois dans une vie" selon les organisateurs, aura lieu le 5 juin dans les rues de Londres et sera le point d'orgue des quatre journées de festivités prévues pour le jubilé de platine de la reine.

Lancée au son des cloches de l'abbaye de Westminster, la parade se déroulera sur trois kilomètres jusqu'au palais de Buckingham, où Ed Sheeran doit rendre un hommage en musique à la monarque de 96 ans.

"Trésor national"

Décrit comme un "trésor national" par les organisateurs, le chanteur britannique a affirmé être "fier de faire partie des célébrations". Au total, 10 000 militaires, artistes en tous genres et bénévoles participeront à l'évènement diffusé sur les télévisions du monde entier et qui pourrait être suivi, selon les estimations, par un milliard de personnes.

"C'est quelque chose d'unique. De toute notre histoire, nous n'avons jamais eu l'occasion de célébrer 70 ans de règne", s'enthousiasme Adrian Evans, le "chef d'orchestre" du défilé. Après avoir organisé en 2012, pour le jubilé de diamant, une grande parade nautique sur la Tamise, il a décidé cette année de revenir sur la terre ferme et de mettre le public au coeur de sa "Parade du peuple" qui rendra hommage à sept décennies de culture britannique.

"J'ai voulu trouver une façon qui permette à tout le monde de participer, pour que chaque communauté au Royaume-Uni puisse jouer un rôle et prendre part à sa manière aux célébrations", a-t-il expliqué à l'AFP. Performance aérienne, musiques de tous les styles, street-art, danse, théâtre de rue... "J'ai créé un défilé qui rassemble différents styles de performances artistiques et de célébrations. Et ensemble, ils racontent l'histoire du règne de la reine".

Avec ou sans la reine

Mais la monarque assistera-t-elle au défilé qui lui est consacré? La verra-t-on au balcon à l'issue de la parade, quand le public doit prendre d'assaut l'immense esplanade à l'entrée du palais et où des chiens corgis, ses préférés, l'attendront ?

"Nous sommes en contact avec la maison royale au sujet de l'implication de tous les membres de la famille royale. Les détails seront publiés en temps voulu", a indiqué la directrice exécutive du défilé, Rosanna Machado. Elizabeth II s'est largement retirée de la vie publique en raison de problèmes de mobilité. Ses apparitions sont devenus extrêmement rares depuis une brève hospitalisation en octobre, mais elle a assisté fin mars à une cérémonie religieuse en hommage au prince Philip, marquant son retour devant le public après des mois d'absence.