Le chanteur britannique Liam Payne, ex-membre du groupe One Direction, est mort à l'âge de 31 ans

Le musicien britannique Liam Payne, ancien membre du boys band One Direction, est mort, mercredi 16 octobre, à l'âge de 31 ans en Argentine, a annoncé la police de Buenos Aires. "Liam James Payne, auteur-compositeur et guitariste, ancien membre du groupe One Direction, est décédé aujourd'hui après avoir chuté du troisième étage d'un hôtel à Palermo", un quartier de la capitale argentine, a précisé la police dans un communiqué.

Le groupe One Direction, qui se composait également de Niall Horan, Louis Tomlinson et Harry Styles, était un produit de l'émission télévisée "The X Factor", devenu l'un des plus gros vendeurs de disque au monde dans les années 2010. Fin octobre 2015, les membres du groupe avaient annoncé faire une pause d'une durée indéterminée. Liam Payne avait ensuite sorti un album en solo en 2019.