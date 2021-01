Lana Del Rey dévoile le clip et la chanson-titre de son nouvel album, "Chemtrails Over The Country Club", désormais promis pour le mois de mars

Après plus d’un an de suspense, c’est confirmé : Lana Del Rey sortira son septième album studio, baptisé Chemtrails Over The Country Club, le 19 mars. Un disque que la chanteuse américaine décrivait cet automne comme "folk" et "très différent" de son précédent, le magnifique Norman Fucking Rockwell, sorti en août 2019.



Elle en a dévoilé lundi 11 janvier en début de soirée la chanson-titre, accompagnée d’un superbe clip de 5 minutes 40 dans lequel elle est particulièrement en beauté. Débutée dans une Californie rétro idyllique, la vidéo vire de bord soudainement à mi-parcours. Un accident de voiture précipite le spectateur dans un climat irrél plus sombre, un fantasme où l’on suit le rituel d’une meute de louves humaines enjôleuses aux dents de vampires.





Thématique sentimentale familière

Dans les paroles, assez cryptées, on reste dans une thématique familière, sentimentale et nostalgique : elle semble s'adresser à un amour d'adolescence, à leurs souvenirs de piscine sous le ciel bleu et les chemtrails (les traces blanches que laissent les avions dans le ciel), tout en évoquant sa propre nature "sauvage" - "Je ne suis ni blasée ni malheureuse, je suis toujours si étrange et sauvage", chante-t-elle.



Musicalement, c’est ultra velouté et romantique mais on cherche en vain le changement annoncé (ce qui n’est pas forcément pour nous déplaire).



Dimanche déjà, Lana Del Rey avait révélé la pochette et la tracklist de ce disque (à découvrir ci-dessous), qui comportera 11 chansons, dont Let Me Love You Like A Woman, dévoilé l'an passé et interprété chez Jimmy Fallon à la mi-décembre.











Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lana Del Rey (@lanadelrey)



La tracklist de Chemtrails Over The Country Club :



01 White Dress

02 Chemtrails Over the Country Club

03 Tulsa Jesus Freak

04 Let Me Love You Like a Woman

05 Wild at Heart

06 Dark But Just a Game

07 Not All Who Wander Are Lost

08 Yosemite

09 Breaking Up Slowly

10 Dance Till We Die

11 For Free