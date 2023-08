"Laissez-moi brader" : le clip de la Braderie de Lille, mettant en scène une fausse Dalida, fait le buzz sur les réseaux sociaux

La Braderie de Lille aura lieu le 2 et 3 septembre et pour l'occasion un clip parodique a été publié il y a une dizaine de jours pour en faire sa promotion. Cette vidéo mettant en scène un sosie de Dalida est devenue virale sur Internet.

A quelques jours de l'ouverture la célèbre Braderie de Lille, qui se tiendra le 2 et 3 septembre, le clip promotionnel de l'événement totalise près de 50 000 vues sur YouTube et fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Pendant 50 secondes, une fausse Dalida en robe blanche virevolante déambule dans les ruelles du Vieux-Lille, sur la Grand-Place ou encore devant l'Opéra. Tout sourire, le sosie de l'artiste franco-italienne chante l'air du célèbre titre Laissez-moi danser en version parodique : "Moi, je vends des pompes et des fripes, des lampes, des cadres, des chaises et des slips. Je vous attends Lillois et touristes, dames chics et braves types, bradeux et Brad Pitt. Laissez-moi brader, laissez-moi, laissez-moi brader, boulevard de la Liberté chaque année. Laissez-moi brader, laissez-moi, aller jusqu'au bout de la nuit".

Cette mélodie entêtante pourrait devenir le tube de la rentrée, prétend la Mairie de Lille avec beaucoup d'humour. Et c'est un pari réussi pour la Ville car les paroles et l'ambiance kitsch du clip semblent plaire aux internautes qui réagissent vivement sur les réseaux sociaux.

C'est parodique et humoristique, ça se prend pas au sérieux, ça fait parler car insolite et ça fait rager les rageux. C'est donc une réussite. Bonne braderie à tous ! — Ben ✨ (@BenValdom) August 19, 2023

En cumulant toutes les plateformes, la vidéo atteint le million de vues. Une belle publicité pour la braderie de Lille qui avait dû être annulée deux fois d'affilée, en 2020 et 2021, à cause de la crise du Covid-19.