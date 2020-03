La prochaine tournée de Lady Gaga débutera par Paris en juillet avec une date au Stade de France

Après avoir sorti un premier single, "Stupid Love", Lady Gaga vient d'annoncer une tournée cet été qui débutera le 24 juillet au Stade de France.

Lady Gaga a annoncé jeudi 5 mars une tournée estivale spéciale de 6 villes, qui débutera par Paris le 24 juillet 2020 au Stade de France. La tournée baptisée The Chromatica Ball fera ensuite halte à Londres, Toronto, Boston et Chicago avant de s'achever le 19 août à East Rutherford dans le New Jersey (Etats-Unis).



Les billets pour Paris, Londres et Toronto seront mis en vente vendredi 13 mars sur le site de Live Nation. Les fans peuvent également acquérir des VIP packages qui leur permettent de faire un tour en backstage, et d'avoir un accès privilégié (parking, salon etc).



Un premier single parti en éclaireur

Lady Gaga a sorti la semaine passée Stupid Love son premier morceau de l'année et son tout premier single depuis Shallow, la chanson oscarisée de A Star is Born, le film de Bradley Cooper sorti en 2018 dont elle était l'héroïne.



Accompagné d'un clip tapageur, Stupid Love annonce un sixième album de la chanteuse dont on ne sait rien encore.





Un rôle de "veuve noire" chez Ridley Scott

Côté cinéma, Lady Gaga doit être au générique du prochain film de Ridley Scott (Blade Runner, Gladiator, Thelma et Louise...) sur l'icône de la mode Guggio Gucci et le meurtre de son petit-fils Maurizio, héritier de la maison de couture. Lady Gaga y incarnera la femme de Maurizio, Patricia Reggiani. Surnommée "la veuve noire", elle a été accusée d'avoir commandité l'assassinat pour hériter de la marque et a été condamnée à 26 ans de prison. Elle en est sortie en 2013.



La tournée Chromatica Ball

Paris le 24 juillet

Londres le 30 juillet

Boston le 5 août

Toronto le 9 août

Chicago le 14 août

East Rutherford le 19 août