Les obsèques de Juliette Gréco se tiendront le 5 octobre à Saint-Germain-des-Prés

La "dame en noir", interprète de "Déshabillez-moi" et de "La Javanaise", est morte le 23 septembre à l'âge de 93 ans.

Les obsèques de Juliette Gréco, icône de la chanson française décédée le 23 septembre à l'âge de 93 ans, seront célébrées le 5 octobre à Paris, a annoncé sa famille.

Une cérémonie se tiendra à l'Eglise Saint-Germain-des-Prés à 14h30, avant une inhumation "dans la plus stricte intimité", a précisé sa petite-fille, Julie-Amour Rossini. Juliette Gréco est décédée dans sa maison de Ramatuelle (Var) après plus de 60 années d'une carrière où elle a interprété les textes des plus grands, de Vian à Prévert, en passant par Aznavour et Gainsbourg.

La disparition de cette chanteuse qui a aussi travaillé avec Léo Ferré mais aussi Olivia Ruiz et Benjamin Biolay a suscité de nombreux hommages, le président Emmanuel Macron saluant la "muse de Saint-Germain-des-Prés": "Son visage et sa voix continueront à accompagner nos vies", a-t-il ajouté.