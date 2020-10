Johnny Nash, interprète du tube planétaire "I Can See Clearly Now", est mort à 80 ans

Claude François a importé ce tube en France sous le titre "Toi et le soleil" en 1977.

"I can see clearly now the rain is gone / I can see all obstacles in my way". Le chanteur américain Johnny Nash, célèbre pour le tube planétaire I Can See Clearly Now (1972), est décédé à l'âge de 80 ans, rapportent les médias américains. Cette vedette des années 70 s'est éteinte mardi 6 octobre dans sa résidence à Houston, a indiqué son fils Johnny Jr à la station de télévision CBS Los Angeles. Son titre I Can See Clearly Now s'était hissé en tête du palmarès des ventes aux Etats-Unis. Il a été repris par des stars comme Ray Charles et Jimmy Cliff. En France, c'est Claude François qui importe le titre sous le nom Toi et le soleil, en 1977. Son autre tube Tears on My Pillow, conquiert le Royaume-Uni en 1975. Johnny Nash avait sorti son dernier album, Here Again, en 1986.

Né en 1940 du nom de John Lester Nash Jnr à Houston (Texas), il commence le chant dans un choeur d'église et passe à la télévision locale dès l'âge de 13 ans. Dans les années 1960, il codirige la maison de disque JAD Record, et participe au lancement de la carrière de son ami Bob Marley, note le Guardian, alors que le chanteur jamaïcain faisait partie du groupe The Wailers.

Johnny Nash fut le premier chanteur non-jamaïcain à enregistrer du reggae en Jamaïque, selon son site internet. "Il fut un père merveilleux et un homme dévoué à sa famille. Il aimait les gens et le monde. Il sera regretté dans sa communauté. La famille était tout pour lui", a confié son fils à TMZ, le site américain spécialisé dans l'actualité des célébrités.