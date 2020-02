Paris va avoir son esplanade Johnny Hallyday

Le Conseil de Paris a validé le 3 février la création d'une esplanade Johnny Hallyday qui se situera sur le parvis de l'AccorHotels Arena, dans le 12e arrondissement de Paris.

Le Conseil de Paris a donné son feu vert à la création d'une esplanade Johnny Hallyday à Paris à la suite d'un vote, lundi 3 février, en hommage au chanteur décédé en 2017.

En face de AccorHotels Arena, une salle habitée par Johnny

L'esplanade Johnny Hallyday va se situer à l’angle de la rue de Bercy et du boulevard de Bercy, dans le 12e arrondissement de la capitale. C'est le parvis de l'AccorHotels Arena, là où Johnny a donné plus d'une centaine de concerts et devant plus d'un million de spectateurs.

Les fans du chanteur réclamaient depuis longtemps un lieu au nom de leur idole. Une esplanade Johnny-Hallyday a déjà été inaugurée à Toulouse en juin 2019 devant le Zénith. L’inauguration devrait avoir lieu après les élections municipales de mars 2020. La date précise sera choisie avec la famille de la défunte star, qui devrait être présente lors de la cérémonie.