Johnny Hallyday aurait eu 76 ans samedi : myriade d'hommages dans toute la France

Le célèbre rocker français disparu en 2017 aurait eu 76 ans le 15 juillet. Petit aperçu des hommages officiels, religieux et musicaux prévus dans toute la France.

Les fans ont décidé de marquer le coup pour fêter l'anniversaire de leur idole. Un an et demi après sa disparition le 5 décembre 2017, la France continue à faire son deuil, et samedi 15 juillet sera marqué par quantité d'hommages en tout genre, souvent à l'initiative même des admirateurs de celui que l'on nomme le "Taulier". Messes, concerts, cérémonies oficielles, parades de bikers... on fait le tour de ce qui nous attend pour les 76 ans de Johnny.

Une "esplanade Johnny Hallyday" à Toulouse

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc accueillera Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy pour dévoiler la plaque qui baptisera l'esplanade devant le Zénith : "esplanade Johnny Hallyday". Les enfants du chanteur, David et Laura (qui se marie le jour même) ne seront pas présents, mais une lettre de David sera lue. S'ensuivra un concert du pianiste et compositeur Yvan Cassar, qui a souvent été aux côtés du rocker sur scène. Il interprètera plusieurs classiques de Johnny accompagné des élèves du conservatoire de Toulouse. Une parade de 200 bikers précédera la cérémonie, et ira de la concession Harley Davidson à l'esplanade du Zénith.

A Paris, une messe et un pique-nique à la Madeleine

Pour les fans parisiens, la fête commence dès vendredi 14 juin avec une soirée rock'n'roll organisée à l'auberge d'Artagnan dans le 20e arrondissement, avec notamment un concert du chanteur Serge Ichaï. Avis aux intéressés, il paraît qu'une surprise attend ceux qui tiendront jusqu'à minuit et une minute. Une veillée et une procession étaient prévues à l'église Saint-Rock mais ont finalement été annulées. Samedi matin, le rendez-vous est fixé devant la Madeleine à 10h30 pour assister à la messe donnée par le Père Horaist de 12h30 à 13h30. Un pique-nique est ensuite prévu autour de l'église suivi de cinq concerts dans la soirée. Attention, à part la messe qui requiert juste un ticket gratuit, tous ces hommages sont payants. Un pass à 20 euros sera en vente le jour même.

Un concert record à Saint-Quentin (Aisne)

400 guitaristes joueront à l'unisson l'un des plus célèbres morceaux du rocker légendaire, Toute la musique que j'aime. Les organisateurs comptent battre le record de nombre de guitaristes sur une même scène, détenu par les Indiens avec 368 guitaristes. Du boucan en perspective, donc, au festival gratuit Les Elysiks qui accueillera le concert, puisque en plus des 400 amplificateurs qui cracheront leur musique, une parade de bikers est prévue ainsi que des concerts, avec notamment Tal et David Hallyday qui se produiront dans la soirée.

Une pluie d'hommages dans toute la France

Au-delà de ces grandes cérémonies et concerts, de nombreux évènements sont prévus un peu partout. Un rassemblement sur deux jours à Levet près de Bourges, une messe à Sète dans l'Hérault, un déjeuner à Mère dans les Yvelines, un concert de Ritchy, le plus célèbre sosie de Johnny, à Espalion dans l'Aveyron et une journée d'hommages à Saint-Laurent de la Salanque dans les Pyrénées-Orientales. Sans oublier bien sûr Viviers, village d'Ardèche où le chanteur a enterré sa mère et où se situe la statue du Taulier. Il accueillera un concert géant en l'honneur de Johnny.

La statue de Johnny Hallyday, réalisée par Daniel Georges, lors de son inauguration à Viviers en juin 2018. (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Bref, une grande journée de rock en perspective.