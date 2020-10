Johnny Hallyday : "À nos promesses", le film de son dernier road-trip aux États-Unis

C’était une autre partie de Johnny Hallyday : le biker, fan des traversées des États-Unis sur des grosses cylindrées. Le film À nos promesses, réalisé par François Goetghebeur et inclus dans un coffret qui sortira le vendredi 23 octobre, raconte le Johnny rider, comme son film culte, Easy Rider. Sa dernière balade à moto a eu lieu en 2016 ; c'était sa troisième grande traversée américaine.

"Il allait au bout de ses limites"

Durant ce road-trip, il était accompagné de ses copains, dont son compagnon de musique, Pierre Billon. "Un périple compliqué, difficile, que tu fais entre hommes, que Johnny adorait faire parce qu’il allait au bout de ses limites", se souvient l'auteur-compositeur et ancien directeur artistique de Johnny Hallyday. Dans le film, on y découvre un Johnny amateur de motels ordinaires et de restaurants typiques. Une autre balade américaine était encore prévue, mais la maladie a rattrapé le Taulier.

