"Je préfère rester dans les énergies positives et bienveillantes" : David Hallyday à propos de l'héritage de son père

La célébrité, ses passions, son 13e album "J'ai quelque chose à vous dire" et bien sûr, la famille et la mémoire de son père, invité du journal de France 2, David Hallyday, revient sur son parcours.

Alors qu'un hommage a été rendu le 15 juin à Johnny Hallyday à l'occasion de l'anniversaire du chanteur disparu il y a un an, son fils, David Hallyday, était l'invité le 23 juin de 20h30 le dimanche sur France 2.

Toujours très discret, il revient avec son dernier album "J'ai quelque chose à vous dire" . Un album écrit en hommage à son père et qui cartonne sur les ondes et en tournée. Vendu à 100 000 exemplaires, il est disque de Platine. Si son père n'est jamais vraiment cité, il reste très présent dans chacun des titres.

Ses relations avec son père

Enfant, David admirait beaucoup ce père qui était aussi l'idole des jeunes. Une admiration mêlée de crainte. C'est en 1999 que les deux hommes finissent par se rapprocher. David compose l'un des albums les plus emblématiques de la carrière de Jonhhy "Sang pour sang". Une expérience qu'il n'est pas prêt d'oublier.

Il était lui. C'était quelqu'un de très simple, de bienveillant, d'aimant qui s'intéressait aux autres.David Hallyday

Une famille d'artistes

David Hallyday est très fier de ses filles qui ont grandi dans cette famille d'artistes. L'une d'elle commence une carrière à la télévision. La notoriété de la famille "Hallyday" se perpétue aussi avec sa soeur Laura Smet dont il est très proche. Le frère et la soeur ont d'ailleurs travaillé ensemble pour son 13e album. C'est à elle qu'il a confié la réalisation du clip "Ma dernière lettre" dévoilée en novembre 2018.

Et lorque David Hallyday est interviewé sur la procédure concernant l'héritage de son père, l'artiste préfère éluder la question.

Je préfère rester dans les énergies positives et bienveillantes. C'est ça qui me rend plus fort.David Hallyday