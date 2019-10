Concerts, albums, film : un hiver placé sous le signe de Johnny Hallyday pour le deuxième anniversaire de sa mort

Plusieurs événements d'hommage à Johnny Hallyday marquent cette fin d’année 2019 à l’occasion du deuxième anniversaire de sa mort.

Un album symphonique, un hommage de Sylvie Vartan au Rex à Paris, la projection d’un film sur Johnny à l’Olympia, une encyclopédie : deux ans après sa mort le 5 décembre 2017, le rocker français est partout.

Une encyclopédie Johnny

Le journaliste Christian Eudeline publie le 7 novembre L'encyclopédie Johnny avec plus de 2.600 occurrences. "C'est une manne céleste pour les producteurs/éditeurs, mais il y a une forte demande : ça veut dire que personne ne l'a remplacé", analyse le critique musical.

Un film événement à l'Olympia

L'évènement Johnny Hallyday, un soir à l'Olympia a été programmé le 1er décembre, juste avant le deuxième anniversaire du décès du rocker, le 5 décembre 2017. Soit trois projections concerts/témoignages - 12h00, 16h00, 20h00, une heure trente environ à chaque fois - pour conter l'histoire de Johnny et la célèbre salle à la façade aux lettres rouges. Les détenteurs de billets VIP pourront "aller dans les loges ou au petit bar Marylin", précise Michel Jankielewicz, le nouveau conseiller de Laeticia.

On y verra notamment Johnny s'exprimer "dans des interviews que j'avais faites avec lui et qu'on n'avait pas utilisées", explique ce proche du chanteur. Il y aura aussi des images de concerts, de toutes époques, et notamment des duos à l'Olympia, en 2000, "jamais diffusés" poursuit-il. Sur la bande annonce, on voit France Gall et Patrick Bruel.

Le son des parties concerts sera "mixé en live (par un ingénieur du son) en fonction des réactions du public : il pourra monter la voix ou une guitare". "L'Olympia va être décoré Johnny", promet encore le bras droit de la veuve du rockeur. "La salle de billard sera ouverte et il y aura des objets de Johnny comme des tenues de scène pour l'Olympia, des guitares".

Un album symphonique et l'enregistrement du concert des Vieilles canailles

Sortie ce vendredi 25 octobre d'un best-of en version symphonique, baptisé sobrement Johnny - "il voulait jouer avec un tel orchestre", assure toujours Michel Jankielewicz. Le 8 novembre sort également en CD/DVD l’enregistrement du concert des Vieilles canailles avec Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, filmé à Bercy en 2014.

Un concert hommage de Sylvie Vartan

Sylvie Vartan rejoue, un an après, Avec toi, spectacle célébrant sa vie commune avec Johnny, mercredi 23 et jeudi 24 octobre au Grand Rex. "En mars 2018, quelques mois après la mort de Johnny, j'avais improvisé dans les vingt dernières minutes d'un précédent show. Cette fois-ci, ce sera un véritable hommage autour de Johnny. Je chanterai les chansons qui ont marqué les sixties et les seventies, et qui ont aussi cimenté notre passion."

"Nous étions les enfants du rock. On était portés par cette musique, on aimait les mêmes choses, avec fraîcheur, désinvolture et fantaisie. Entre les chansons - les siennes, les miennes et nos duos -, je raconterai notre parcours musical et personnel. Ce sera un hommage familial : David se joindra à moi. Johnny était un symbole pour tellement de monde. Il a vraiment marqué son temps. Avec ce spectacle, je veux le rendre inoubliable à un moment de sa vie où il était solaire", confie la chanteuse.

Tournée de Jean-Baptiste Guégan

Le sosie vocal de Johnny, Jean-Baptiste Guégan, sera en tournée. "Vendu comme un spectacle hommage, ce n'est pas très sain", aux yeux de Michel Jankielewicz. "Guégan a du talent, mais on n'écoute pas la voix de Johnny à son spectacle, il faut qu'il reste à sa place, on ne remplace pas Johnny, comme on ne remplace pas Aznavour, Bécaud ou Nougaro", estime-t-il. "Sa voix est très proche de celle de Johnny, mais ce n'est pas Johnny" commente Sylvie Vartan.

Un spectacle célébration

Le spectacle L'idole des jeunes est présenté par ses concepteurs comme "une célébration de la carrière" de Johnny, au Casino de Paris à partir du 18 décembre avant de tourner. "Si ce n'est pas faux ou diffamatoire, pourquoi pas", souligne Sylvie Vartan, pas "contactée".

Une comédie musicale en préparation

Michel Jankielewicz prépare également une "comédie musicale, qui ne raconte pas la vie de Johnny, mais utilise ses chansons comme dans Mamma Mia", prévue "plutôt vers 2022", précise-t-il. Christian Eudeline ajoute pour sa part : "Johnny a occupé le terrain pendant 50-60 ans, c'est générationnel, à mon avis ça peut durer encore cinq ou dix ans".