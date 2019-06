400 guitaristes fêtent l'anniversaire de Johnny Hallyday et décrochent un record mondial

Pour marquer l'anniversaire de Johnny Hallyday, ses fans ont multiplié les attentions. Mais celle-ci est sans doute la plus impressionnante. A Saint-Quentin, 400 personnes, guitare à la main ont entonné ensemble le célèbre tube "Toute la musique que j'aime".

Il aurait fêté ses 76 ans ce week-end, Johnny Hallyday est toujours dans le coeur de ses fans. A Saint-Quentin dans l'Aisne, 400 guitaristes de tous âges ont joué au même moment, le même morceau. Un grand moment d'émotion et de partage et un record mondial ! Celui de guitaristes performant ensemble.

"Toute la musique que j'aime" sous le riff de Norbert Krief

La grand messe était orchestrée par un invité très spécial : Norbert Krief, ancien guitariste du chanteur et cofondateur du groupe Trust.

C'est un grand moment de bonheur de retrouver les amisRobert Krief Ancien guitariste de Johnny Hallyday

Record mondial !

Organisé dans le cadre du Festival les Elyziks de Saint-Quentin, le défi guitare 2019 est tombé sur une date prémonitoire. Celle de l'anniversaire de Johnny Hallyday.

Je pense qu'il aurait voulu être avec nous, je viens de passer un moment inoubliable, j'en ai pleuréAmédée ZapparataPrésident du festival "Les Elyziks"

Les organisateurs ont réussi leur pari. A 14 h le record du monde, jusqu'ici détenu par l'Inde, est officiellement dépassé.



Hommages aussi à Toulouse et Paris

Autre hommage samedi 15 juin, à Toulouse (Haute-Garonne). Une esplanade portant son nom a été inaugurée à Toulouse (Haute-Garonne), en présence de Laeticia et de ses deux filles Jade et Joy. "Mon homme est si fier aujourd'hui de cet hommage et je sais qu'il aurait souhaité notre présence à tous", a confié très émue Laeticia Hallyday.

Des fans s'étaient également donné rendez-vous à Paris, dans l'église de la Madeleine (8e arrondissement). Une messe d'anniversaire y était organisée. "Il n'y a rien de plus important aujourd'hui. Il est avec nous, on le sait", confiait une admiratrice au micro de France 3.