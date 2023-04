Musique : le pianiste et compositeur américain de jazz Ahmad Jamal est mort à 92 ans

Le légendaire pianiste est mort dimanche chez lui dans le Massachussets, a annoncé son manager et producteur.

Le pianiste et compositeur américain de jazz Ahmad Jamal est mort dimanche 16 avril, annonce à France Musique son producteur et manager Seydou Barry. Âgé de 92 ans, il a succombé des suites d'une longue maladie "dans les bras de sa fille", a précisé Seydou Barry qui se trouvait dans la maison de l'artiste dans le Massachusetts.

Né le 2 juillet 1930 à Pittsburgh, Ahmad Jamal, né Frederick Russell Jones, se révèle être un pianiste précoce. En effet, dès l’âge de trois ans, il est capable de reproduire des mélodies entendues sur le piano familial. Bénéficiant d'une formation classique, il a étudié plusieurs compositeurs français, vouant ainsi une immense admiration à Maurice Ravel et Claude Debussy.

Il s'inscrit au syndicat des musiciens (American Federation of Musicians) à 14 ans et part en tournée à 17 ans aux États-Unis. Il ne reviendra que très peu finalement malgré un attachement certain. Sa carrière démarre rapidement : orchestres, big bands, quartet (The Four Strings rebaptisée ensuite The Three Strings), Ahmad Jamal enregistre son premier 78 tours en 1951.

Premier album vendu à plus d'un million d'exemplaires

À 23 ans, le pianiste enregistre ses premiers succès avec Israël Crosby et Vernel Fournier et donnera un concert qui fera date en 1958 au Pershing, club de jazz de Chicago. Le disque qui suivra, sera un énorme succès vendu à plus d'un million d'exemplaires, Ahmad Jamal Trio at the Pershing : But Not For Me.

Après une tournée en Afrique, Ahmad Jamal monte un club à Chicago, l'Alhambra, puis s'installe à New York, fait une pause dans sa carrière de pianiste en 1962, pour deux ans, avant de créer son propre label, 20th Century et de reprendre ses tournées en 1970.



Il donne d'ailleurs un concert mémorable à la Maison de la radio le 25 juin 1971 qu'on peut réécouter sur France Musique. En 1994, il enregistre un album démontrant son jeu pianistique : Ahmad Jamal at home. Seul au piano, ce disque rassemble un condensé de son style en tant que pianiste.

Il poursuit ensuite ses concerts avec un trio où l'on retrouve souvent le bassiste James Cammack et différents batteurs, presque toujours originaires de la Nouvelle-Orléans, notamment Idris Muhammad. Il enregistre son dernier album Ballades, le premier en piano solo, en 2019 à l'âge de 89 ans.