Le chanteur de jazz américain Tony Bennett est mort à 96 ans

Atteint de la maladie d'Alzheimer, le chanteur avait récemment relancé sa carrière lors d'un duo avec Lady Gaga.

Le crooner américain Tony Bennett s'est éteint dans sa ville natale de New York, vendredi 21 juillet, à l'âge de 96 ans. Son agent a annoncé son décès à l'Associated Press.

La légende du jazz est devenue célèbre dans les années 1950 grâce à des tubes comme I left my heart in San Francisco (1962) ou Because of You en 1951. Le chanteur, apprécié pour sa personnalité chaleureuse et sa constance, a marqué la scène musicale pendant plus de sept décennies.

Tony Bennett a remporté 19 Grammy Awards au cours de sa longue carrière, faite de 70 albums. Il était parvenu à la relancer avec des duos chantés avec Aretha Franklin , Amy Winehouse, Christina Aguilera, Phil Collins ou encore Lady Gaga sur son dernier album sorti en 2021 Love for Sale. Le chanteur avait annoncé être atteint de la maladie d'Alzheimer en 2021 mais les causes précises de sa mort n'ont pour l'instant pas été précisées.