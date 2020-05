Keith Jarrett fête ses 75 ans : écoutez le morceau inédit dévoilé par le label ECM

Le prestigieux label ECM a dévoilé vendredi matin un morceau inédit du légendaire pianiste Keith Jarrett, "Answer Me, My Love".

Keith Jarrett est né le 8 mai 1945. Une journée qui a fait date pour une raison qui n'a rien à voir avec le jazz puisqu'elle marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Mais pour les passionnés de musique, c'est aussi l'anniversaire d'un des grands génies du jazz, l'Américain Keith Jarrett, né à Allentown, en Pennsylvanie.



Pour marquer les 75 ans du légendaire pianiste et compositeur qui mène carrière dans le jazz mais aussi la musique classique, le célèbre label allemand ECM a dévoilé vendredi matin, 8 mai 2020, un morceau inédit, Answer Me, My Love, en format digital.



Keith Jarrett : "Answer Me, My Love" (Fred Rauch, Gerhard Winkler), Budapest, 2016 - ECM Keith Jarrett avait joué ce morceau en rappel d'un de ses derniers concerts en solo, le 3 juillet 2016 à Budapest. Answer Me, My Love fait partie du répertoire de concert du pianiste depuis une dizaine d'années. Cet extrait préfigure la sortie prochaine d'un album live consacré à cette soirée à Budapest, mais on ignore encore la date de sa parution, peut-être en 2021.



Daté de 1952, le thème très mélodieux de Answer Me, My Love, d'un grand romantisme, a été écrit et composé par l'Autrichien Fred Rauch (paroles) et l'Allemand Gerhard Winkler (musique). Le titre original de la chanson en allemand est Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein, Mütterlein, ou plus simplement Mütterlein.

France Musique fête Jarrett

Par ailleurs, pour célébrer les 75 ans de Keith Jarrett, France Musique propose ce vendredi 8 mai une journée spéciale avec diverses émissions consacrées au pianiste, parmi lesquelles un Open Jazz d'Alex Dutilh entiérement dédié à Jarrett à 18 heures, un Banzzaï de Nathalie Piolé sur le mode sentimental à 19 heures et un live au Japon à 20 heures. À écouter aussi, un live à Antibes déjà en ligne dans l'émission Les Légendes du Jazz de Jérôme Badini...