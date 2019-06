Hugh Coltman et d'autres artistes de jazz et de folk se mobilisent pour le Secours populaire

Le chanteur anglais et des artistes issus du jazz, du blues ou du folk se mobilisent ce lundi soir à Paris pour venir en aide à l'association humanitaire.

Ce concert Secours Pop Live est organisé pour la cinquième année consécutive par le Secours populaire de Paris. Il a lieu ce lundi 17 juin à la Petite Halle de la Villette. Hugh Coltman, bluesman britannique installé à Paris depuis vingt ans, chantera et animera la soirée, entouré d'amis musiciens issus du jazz, des musiques du monde ou de la chanson.





Autour de Hugh Coltman, les chanteuses Sandra Nkaké et Mélissa Laveaux, celle-ci étant invitée de dernière minute (la Canadienne chante en duo dans une belle ballade du dernier album Who's Happy ? de l'artiste anglais, Hand Me Downs), le chanteur Tété, le guitariste de jazz Matthis Pascaud, le musicien allemand Gunnar Ellwanger du groupe Gunwood, la chanteuse niçoise Marjorie Martinez.





Tous les artistes participent bénévolement au concert. L'ensemble des bénéfices de cette soirée événement sera intégralement reversé au Secours populaire de Paris et permettra de réaliser des projets de développement sur différents points du globe.







La restauration est possible sur place, avec la présence un chef cuisinier, à partir de 18 heures.



> Pour faire un don au Secours populaire



Secours Pop Live - Hugh Coltman and friends

Lundi 17 juin 2019, 20h30, Petite Halle de la Villette, à partir de 20h00, 18 euros.

Avec un "Before" à partir de 18h

211 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris