Dennis "Dee Tee" Thomas, saxophoniste et l'un des fondateurs de Kool and the Gang est mort

Le célèbre groupe de funk et disco Kool and the Gang est de nouveau en deuil. Moins d’un an après avoir perdu Ronald Bell, l’auteur des principaux tubes du groupe comme Celebration, c’est le saxophoniste Dennis "Dee Tee"Thomas qui "est décédé paisiblement dans son sommeil à l'âge de 70 ans dans le New Jersey", indiquent ses partenaires sur la page Facebook de Kool and the gang.

C’est en 1964 que Dennis Thomas participe avec les frères Bell et quatre amis à la création du groupe qui allait devenir cinq ans plus tard Kool and the Gang, véritable légende du funk. Dennis Thomas était saxophoniste, flutiste et percussionniste. On lui doit notamment le prologue d’un des succès de Kool and the Gang, Who’s gonna take the weight.

Sa dernière apparition sur scène remonte au 4 juillet 2021 au Hollywood Bowl de Los Angeles. Véritable showman, il était aussi connu pour son élégance. Il était d’ailleurs le styliste attitré du groupe. "Membre original de Kool and the Gang, Dennis était connu comme la quintessence du mec cool, apprécié pour ses vêtements et chapeaux branchés, et son comportement décontracté", saluent les membres survivants du groupe.