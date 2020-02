"40's Memories" : l'hommage swing des Satin Dolls Sisters aux héroïnes oubliées de l'armée américaine

C'est un voyage dans l'Amérique des années 40 que nous propose les "Satin Dolls Sisters" avec un spectacle musical qui rend hommage à ces femmes américaines engagées dans une armée qui a fini par les oublier.

Passionné par le jazz, le swing et le glamour des années 30 à 60, le quintet des Satin Doll Sisters nous plonge dans l'histoire de l'Amérique, sur fond de seconde guerre mondiale. 40's memories sera présenté à Aix-les-Bains le 1er mars.

Avec 40's Memories, elles ressuscitent l'histoire de ces Américaines engagées dans l'armée, mais jamais reconnues. Ces W.A.S.P. (Women Airforce Service Pilot) n'ont obtenu ni le statut de militaire, ni la reconnaissance de leurs faits de guerre.

Pourquoi ces femmes n'ont-elles pas eu droit au drapeau américain lorsqu'elles sont décédées, au combat, en mission ou en entraînement ? Pourquoi devaient-elles acheter leur uniforme alors que les hommes n'avaient pas à le faire ? Pour nous il était important de souligner ça.Satin Doll

En résidence à Aix-les-Bains, les cinq chanteuses originaires de Savoie, préparent leur spectacle musical accompagnées de sept musiciens, deux danseurs et une comédienne. Une mise en scène parfaitement orchestrée qui donne toute sa dimension au spectacle et permet une immersion et dans l'histoire et dans l'époque.

40's Memories est un véritable hommage à ses femmes longtemps ignorées, que les Satin Doll Sisters ont eu à coeur d'exhumer pour enfin les célébrer.

Un spectacle à découvrir le 1er mars au centre des congrès à Aix-Les-Bains.