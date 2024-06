Ibrahim Maalouf et les trompettes de Michel-Ange ont donné le coup d'envoi de la 43e édition de Jazz à Vienne

C'est parti pour la 43eme édition de Jazz à Vienne ! La grande soirée d'ouverture s'est déroulée jeudi 27 juin sous le signe de la découverte et de la transmission. Avant le spectacle d’Ibrahim Maalouf et son nouveau projet, Trumpets Of Michel-Ange, le public a vibré avec Louis Matute, un guitariste de la nouvelle génération du jazz suisse. Être programmé à Vienne sonne comme une consécration pour le jeune musicien. "Ce qui est le plus impressionnant c'est que je suis venu en tant qu'auditeur et public quand j'étais plus jeune, voir des concerts de légendes véritables du jazz, donc cela fait quelque chose, c'est inspirant" raconte Louis Matute, guitariste suisse-hondurien.

L'ouverture de Jazz à Vienne L'ouverture de Jazz à Vienne (France 3 Alpes D. Borrelly / F. Céroni / H. Cadet-Petit / C. Seytre)

Le retour d'Ibrahim Maalouf avec les Trompettes de Michel-Ange

Habitué de Jazz à Vienne, le trompettiste, compositeur et producteur Ibrahim Maalouf est de retour avec les Trompettes de Michel-Ange, son nouveau projet. Trumpets Of Michel-Ange, c’est le nom d’une trompette créée sur mesure, celle dont Ibrahim rêvait avec quatre pistons (une invention de son père) pour jouer le quart de ton si précieux dans sa création, façonnée par l’Orient qui l’a vu naître. C’est l’instrument dont il joue sur scène, auquel il forme également de jeunes musiciens et musiciennes.

Trumpets Of Michel-Ange, c’est aussi un album métissé, comme sait si bien l’être la musique du trompettiste. Un mélange d’influences où le jazz se mêle aux musiques classiques, pop, orientales ou urbaines. "Cette envie vient aussi de cette nécessité d'apprendre aux jeunes à s'ouvrir à toutes les cultures du monde à une époque où on est un peu en train de se refermer les uns sur les autres. Comment envisager les cultures du monde, les cultures d'Orient, les cultures Africaines, les cultures Sud américaines sans avoir peur d'être bloqué par des barrières culturelles" explique le maestro franco libanais.

Vienne passe à l'heure du jazz jusqu'au 12 juillet

Une musique de partage, vibrante et festive qui a fait danser et frissonner les 8000 spectateurs du théâtre antique jusqu'à minuit. Encore une fois, la musique a réuni tous les publics. "Je pense que cela fait du bien au public de vivre des grandes soirées, d'oublier un peu ce qu'il peut se passer dans le pays et de vivre avec nous ces moments de musique" rajoute Guillaume Anger, le Directeur du Festival Jazz à Vienne.

Le légendaire Trombone Shorty, instrumentiste hors pair et véritable "showman" a succédé le lendemain à la trompette d'Ibrahim Maalouf. Samedi soir, Jazz à Vienne propose une soirée exceptionnelle avec sur scène, la chanteuse Oumou Sangaré, icône de la musique malienne, et Les Égarés, fusion de deux duos composés de Vincent Ségal, Ballaké Sissoko, Emile Parisien et Vincent Peirani. En ouverture, Nirina Rakotomavo proposera une fusion moderne et lumineuse de jazz, de séga et de maloya.

Le Festival Jazz à Vienne se poursuit jusqu'au 12 juillet avec une date supplémentaire le mardi 16 juillet.