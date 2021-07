Jacob Desvarieux, fondateur du groupe Kassav' et père du zouk, est mort à l'âge de 65 ans

Le guitariste guadeloupéen Jacob Desvarieux est mort vendredi 30 juillet des suites du Covid-19, rapporte La 1ère. De santé fragile depuis une greffe rénale, le musicien de 65 ans avait été hospitalisé le 12 juillet à Pointe-à-Pitre après avoir été contaminé par le coronavirus. Il était l'un des fondateurs du groupe Kassav', monument de la musique antillaise qui a connu un énorme succès dans les années 1980 en mélangeant des rythmes caribéens pour créer un nouveau genre, le zouk.



"Au départ, c'était un laboratoire : nous cherchions à trouver une bande-son qui fasse la synthèse de toutes les traditions et sons antérieurs, mais qui soit exportable partout", avait raconté le musicien à Libération en 2016. Un cocktail qui donne naissance à des tubes chantés en créole, comme Zouk la sé sèl médikaman nou ni (1984, sur un album que Desvarieux cosigne avec un autre fondateur de Kassav' mais qui ne sort pas sous le nom du groupe) ou Syé bwa (1987). "A travers notre musique, nous interrogions nos origines. Qu'est-ce qu'on faisait là, nous qui étions noirs et parlions français ?", expliquait-il au quotidien.

"Une voix connue de tous"

De nombreuses personnalités ont rendu hommage à Jacob Desvarieux, vendredi et samedi. Le judoka guadeloupéen Teddy Riner a salué "une immense voix des Antilles", tandis que l'ancienne ministre Christiane Taubira, originaire de Guyane, s'est remémoré "sa voix, sa dégaine, son talent, sa joie, ce sourire, cette inclinaison de la tête et même sa salopette des débuts". "Les Antilles, l'Afrique et la musique viennent de perdre l'un de ses plus grands ambassadeurs. Jacob grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles à l'Afrique. Dakar où tu as vécu te pleure. Adieu l'ami", a tweeté le chanteur sénégalais Youssou Ndour.

"Les Français perdent aujourd'hui un artiste de talent et une voix connue de tous", a également réagi le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, rendant hommage au "chanteur mythique du groupe Kassav'". "Mes pensées sont tournées vers ses proches, à qui j'adresse mes plus sincères condoléances", a-t-il ajouté.