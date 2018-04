"Il voulait trouver la paix" : la famille d'Avicii laisse entendre que le jeune DJ suédois s'est suicidé

Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie vendredi 20 avril.

La mort du célèbre DJ Avicii, à l'âge de 28 ans, a secoué le monde de la musique. Jeudi 26 avril, sa famille laisse entendre que le jeune suédois s'est suicidé. "Il ne pouvait pas continuer ainsi, écrivent ses proches dans un communiqué (en anglais). Il voulait trouver la paix." "Notre très cher Tim était une âme artistique fragile qui cherchait des réponses à des questions existentielles. Un perfectionniste qui a voyagé et travaillé dur, à un tel point qu'il a souffert d'un stress extrême", précise sa famille.

Selon Variety (en anglais), le DJ avait mis un terme à ses concerts en 2016 pour raisons de santé. Il souffrait notamment d'une pancréatite aiguë, liée en partie à consommation excessive d'alcool. "Quand il a pris sa retraite, il voulait trouver un équilibre pour être heureux dans sa vie et sa musique. Il a vraiment lutté avec ses pensées sur le sens de la vie, du bonheur. Tim n'était pas fait pour le business dans lequel il est tombé, il était sensible et fuyait les projecteurs", ajoute sa famille.

Avicii a travaillé avec Madonna, Coldplay ou David Guetta et s'est hissé à deux reprises à la troisième place des meilleurs DJ du monde en 2012 et 2013, selon DJ Magazine. Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie vendredi 20 avril à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, où il se trouvait depuis quelques jours en vacances avec des amis.