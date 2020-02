Graeme Allwright, chanteur folk français d'origine néo-zélandaise, est mort

Depuis le milieu des années 60, Graeme Allwright est l'ambassadeur du folk américain en France. Néo-Zélandais d'origine, il a traduit de nombreux textes en français, soucieux d'apporter au public une compréhension des plus grandes chansons du répertoire des protest songs.

Le chanteur français d'origine néo-zélandaise Graeme Allwright, connu notamment pour avoir adapté de nombreuses chansons d'artistes folk américains en français, est décédé dimanche 16 février à l'âge de 93 ans, a annoncé sa famille à l'AFP.

"Il est décédé cette nuit, dans la maison de retraite où il résidait depuis une année" en région parisienne, a déclaré sa fille Jeanne Allwright.

il a exercé de nombreuses professions avant la chanson

Avant de fredonner du Bob Dylan ou du Léonard Cohen pendant près de 40 ans, il a exercé de nombreuses professions. Mousse sur un bateau pour rejoindre l'Angleterre au sortir de la seconde guerre mondiale. Multipliant les rôles, de comédien à régisseur, lors de son arrivée en France en 1948. Puis Apiculteur, animateur pour enfants malades, professeur d'anglais puis de théâtre...

Ce n'est qu'en 1965 qu'il s'attèle à sa carrière de chanteur poussé par sa rencontre avec Mouloudji. Mais happé par le succès de ses mélodies folk et de ses textes aux accents anti-conformistes, le chanteur s'enfuit. En 1971, il passe un mois à marcher seul dans l'Himalaya, puis part s'exiler pendant plus d'un an à la Réunion. En 1973, il découvre à L'Olympia Leonard Cohen, dont il adaptera de nombreuses chansons. En 1980, il entame avec Maxime Le Forestier une tournée caritative pour les enfants du Tiers Monde.

Enfin en 2005, il s'offre un retour sur sa terre d'origine pour une tournée musicale de proximité sur une île restée totalement à l'écart de son succès hexagonal. La même année, il adapte les paroles de La Marseillaise dans une version pacifiste. En 2010, il reçoit un "grand prix in honorem" pour l'ensemble de sa carrière de l'Académie Charles Cros.

Depuis 1965, le chanteur a composé plus d'une quinzaine d'albums.