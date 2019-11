Fred Mella, le dernier des Compagnons de la chanson, est mort à 95 ans

Il était dernier des Compagnons de la Chanson, un groupe vocal très populaire des années 1950 à 1970 : l'ex-ténor Fred Mella est décédé samedi soir 16 novembre.

Fred Mella est mort samedi soir le 16 novembre, à l'âge de 95 ans, a annoncé à l'AFP son fils, Michel. L'ex-ténor soliste des Compagnons de la Chanson, qui comptaient neuf membres, est décédé "à 21h25 parmi les siens, paisiblement" dans sa maison de Goupillières (Yvelines), a-t-il précisé. Il est décédé peu après un autre membre des Compagnons, son frère René, disparu le 30 septembre à 93 ans.

Piaf, Montand et Aznavour pour parrains

Né le 10 mars 1924 à Annonay (Ardèche), Fred Mella, dont les parents étaient d'origine italienne, a été professeur des écoles quelques années avant de rejoindre Les Compagnons. Son timbre de voix exceptionnel l'a rapidement imposé comme soliste du groupe.

INA/YouTube

"A Fred, mon concurrent direct pour Les Trois Cloches", lui a écrit Edith Piaf, après ce titre enregistré avec Les Compagnons de la Chanson qu'elle a emmenés en tournée aux Etats-Unis en 1947. La même année, Fred Mella a épousé la comédienne québécoise Suzanne Avon, dont il a eu deux enfants.

INA/YouTube

Fondé en 1941, d'abord sous le nom des Compagnons de France, puis Compagnons de la Musique, le groupe des Compagnons de la Chanson a pris son envol à la Libération, avec comme autres parrains Yves Montand et Charles Aznavour. Jusqu'u milieu des années 50, les Compagnons chantent le plus souvent a cappella ou accompagnés d'une guitare ou d'un piano à peine. L'accompagnement orchestral devient plus important par la suite, les chanteurs eux-mêmes jouant les instruments.

Groupe de chanson française "à l'ancienne", les Compagnons de la Chanson avaient dès leurs débuts adopté un uniforme qui ne les a jamais quittés : chemise blanche et pantalon bleu. "Les Compagnons fonctionnaient comme une véritable coopérative artisanale, régie par un contrat exclusivement moral, où chacun est payé à l'ancienneté", a raconté leur dernière maison de disques, Universal Music.

Son dernier concert en 2008

Les autres "Compagnons" étaient Jean Broussolle (1920-1984), Guy Bourguignon (1920-1969), Jean-Louis Jaubert (1920-2013), Hubert Lancelot (1923-1995), Jean-Pierre Calvet (1925-1989), Gérard Sabbat (1926-2013), Jo Frachon (1919-1992) et René Mella (1926-2019), frère de Fred, décédé fin septembre.

Ils ont fait leurs adieux en 1983 sur leur scène fétiche de L'Olympia. Fred Mella a poursuivi pendant quelques années une carrière solo. En 2006, Fred Mella a publié ses souvenirs sous le titre Mes Maîtres enchanteurs, autobiographie dédiée à Georges Brassens, Charles Trenet et Charles Aznavour dont il était l'ami. Il a donné un dernier concert en 2008, à L'Olympia, 25 ans après les adieux des Compagnons de la Chanson.

En 2018, en hommage aux Compagnons de la chanson, 9 jeunes chanteurs dont Julien Dassin, 38 ans, le fils cadet de Joe Dassin, ont créé le groupe "Les Nouveaux Compagnons" reprenant les grands succès de leurs aînés, avec Fred Mella pour parrain artistique.