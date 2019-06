La musique, un langage émotionnel

Accompagnement pour certains, mode de vie pour d'autres. La musique fait partie de la vie des gens. Comment peut-on l'expliquer ? "Comme la maxime le dit, la musique adoucit les mœurs. C'est une réalité en psychologie parce que la musique est en lien direct avec nos émotions. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle ne transite pas par notre cortex préfrontal, par notre mental, elle va nous toucher directement au cœur", analyse la psychologue Jeanne Siaud-Facchin. La musique peut-elle changer notre état émotionnel ? "C'est une réaction physiologique de l'organisme, donc elle va déclencher des émotions comme la tristesse, la mélancolie, parfois l'inquiétude ou la peur, mais surtout la joie, qui, elle, est physiquement plus robuste que les autres. Quand la joie est là, elle balaie toutes les émotions. Surtout, cela va déclencher un cocktail d'hormones bienfaisantes", ajoute Jeanne Siaud-Facchin.

"Un lien se crée" avec la musique

La création de liens est-elle un secret de la musique ? "La musique a un vrai pouvoir pour partager avec les autres, dans cette création de liens. Elle crée aussi de l'empathie. Cela génère un sentiment de sécurité affective et d'amour. D'amour pour les autres et quand on écoute de la musique tous ensemble, un vrai lien se crée, comme une communion et cela apaise le stress, l'anxiété. C'est scientifiquement validé. Dans ces moments-là, c'est comme si on était dans un bulle", conclut la psychologue.

