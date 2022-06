Fête de la musique 2022 : neuf concerts pour fêter les 40 ans de l'événement à Paris

Le 21 juin la Fête de la musique soufflera sa 40e bougie. Plus de couvre-feu, de masques ou d’interdictions de grands regroupements, pour cet anniversaire les festivités musicales envahiront rues et terrasses parisiennes. "Cette édition nous donne l’occasion de revenir aux fondamentaux de la Fête de la musique, de mettre l’accent sur les principes qui ont présidé à sa création : un événement festif, populaire et spontané, qui s’adresse à tous les publics et qui vise à mettre en lumière et favoriser les pratiques amateurs", promet le ministère de la Culture.

Fédératrice et intergénérationnelle selon les conclusions d’un récent baromètre mené par le Crédit Mutuel et l'institut Kantar Public, la Fête de la musique attire un Français sur deux, que ce soit dans les rues, de leur balcon ou confortablement installé devant la télévision. Si vous hésitez encore quant à la meilleure façon de célébrer la musique, nous avons repéré pour vous quelques événements parisiens à ne pas rater.

Soirée inédite au Jardin du Palais-Royal

Pour marquer le coup, le ministère de la Culture se fait hôte d’une soirée inédite de concert organisée au Jardin du Palais-Royal. Une programmation éclectique qui mettra sur le devant de la scène des talents émergents comme le rappeur Sopico et Zaho de Sagazan, jeune pépite de la scène électro, lauréate du Prix Chorus 2022.

La musique classique aura aussi sa place dans la programmation : le chœur Les Métaboles interprétera des œuvres de Maurice Ravel et Camille Saint-Saëns, suivi de la soprano Marie Perbost accompagnée au piano par le chef d’orchestre Nicolas Chesneau. Avant de voyager aux quatre coins du globe sur des musiques du monde, la batteuse Anne Paceo et l’emblématique Julien Clerc viendront faire danser les parisiens en mariant jazz et chanson française.



Palais Royal 8 Rue de Montpensier 75001 Paris 1. Entrée gratuite sur réservation. Dès 22h.

Metronomy et Ibeyi aux arènes de Lutèce

L’an dernier c’était le rockeur Pete Doherty, le sextet L’impératrice ou encore le rappeur Oxmo Puccino qui avaient fait vibrer les gradins de l’amphithéâtre gallo-romain. Cette année, la radio Fip a invité le groupe électronique doux-amer Metronomy ainsi que les envoûtantes jumelles franco-cubaines d’Ibeyi à sauter dans l’arène. Un programme 5 étoiles complété par le crooner Bertrand Belin, le saxophoniste Laurent Bardainne et son gracieux quartet Tigre d'Eau Douce, sans oublier la chef d’orchestre multi-instrumentiste et chanteuse de talent londonienne Emma-Jean Thackray.

Arènes de Lutèce, 49 Rue Monge 75005 Paris 5. Entrée gratuite sur réservation. Concert retransmis en direct sur Fip.

Angèle, Biolay, Franz Ferdinand... Concerts 5 étoiles à l’Olympia

Rendez-vous incontournable de la Fête de la Musique, la soirée de concerts gratuits organisés à l’Olympia par France Inter promet (encore une fois) d’être mémorable pour ce 40e anniversaire. Invité dans la mythique salle, le groupe Franz Ferdinand profitera de l’occasion pour fêter comme il se doit ses 20 ans de carrière avec le public français.

De leur côté, Benjamin Biolay et la chanteuse Pomme feront bouger les corps sur des morceaux issues de leurs prochains albums dévoilés en avant-première. Les australiens du groupe d'électro pop Parcels offriront un échantillon de leur tournée française qui débutera à l’automne prochain. La pétillante Angèle viendra clore la soirée sur des notes pop et acidulées.



L’Olympia, 28 Boulevard des Capucines 75009 Paris 9. Entrée gratuite sur réservation. De 20h à minuit.

Cordes et bois sous la Pyramide du Louvre

Comme depuis plusieurs années déjà, l’Orchestre de Paris et son directeur musical Klaus Mäkelä donnent rendez-vous au Musée du Louvre mardi 21 juin. Pour ces 40 ans de la Fête de la Musique, l’Orchestre de Paris jouera la symphonie n°9 de l’Autrichien Anton Bruckner, un chef-d'œuvre musical inachevé dédié à Dieu. Belle occasion de passer une soirée sous la cathédrale de verre en compagnie de Mona Lisa et de la Vénus de Milo.



Musée du Louvre, Pyramide - Cour Napoléon 75001 Paris 1. Entrée gratuite sur réservation. Dès 22h.

L'Institut du Monde Arabe aux couleurs de l'Algérie

Vert, rouge, et blanc, le parvis de l’Institut du Monde Arabe se pare des couleurs de l’Algérie pour célébrer la musique dans toute sa diversité. Cet espace culturel, dédié aux civilisations arabes, vous fera vibrer aux rythmes du riche répertoire algérien mis en valeur par une brochette de talentueux artistes parmi lesquels le groupe Ziyara, l'ancienne candidate de The Voice, Samira Brahmia, ou encore Sofiane Saidi, prince du raï-electro.





Institut du Monde Arabe, 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris 5. Entrée gratuite sans réservation. De 19j à 0h30.

Escapade nordique au jardin de l’institut suédois

Une petite escale en Suède, ça vous tente ? Embarquez pour un voyage musical en scandinavie depuis la pelouse parisienne de l’institut suédois. La soirée commencera par des chants et danses traditionnels de la Midsommar, une coutume ancestrale qui marque le début de l’été. Suivra un concert intimiste de l'envoûtante Isabel Sörling, chanteuse de jazz suédoise installée à Paris.

Institut Suédois ;11 rue Payenne 75003 Paris 3. Entrée gratuite sans réservation.

La puissance du gospel sur la Place de la Bastille

La colonne de juillet risque de trembler en fin d’après-midi sur la Place de la Bastille. Total Praise Mass Choir, la plus importante formation de gospel en France pouvant réunir jusqu’à 200 choristes et musiciens, s’invite dans le 4e arrondissement pour un concert de Gospel. La chorale, reconnue à l’international pour avoir accompagné sur scène des pointures du gospel américain comme Kirk Franklin ou Shirley Caesar, proposera un concert exclusif qui allie puissance et parfaite harmonie. Frisson et émotion garantie.

Place de la Bastille, 75011 Paris 11. Entrée gratuite sans réservation. Dès 18h.

La Réunion mise à l'honneur sur la Place de la République

Ça va se déhancher sur la Place de la République. L’Antenne de Paris du Département de La Réunion organise une grande fête au centre de la capitale en mettant à l’honneur les rythmes entraînants de l’île de La Réunion. Séga, Maloya ou encore Dancehall, il sera difficile de résister aux rythmes endiablés de ce plateau d’artistes.

Place de la République, 75011 Paris 11. Entrée gratuite sans réservation. Dès 19h30.

Ambiance festive sur votre ligne de métro

Musique rime forcément avec musiciens du métro parisien. Le 21 juin, la RATP se joint à la fête en proposant diverses animations et attentions à ses voyageurs. Au total, ce ne sont pas moins de vingt groupes et artistes qui viendront accompagner les parisiens durant cette célébration nationale de la musique. L’occasion de ranger ses écouteurs au retour du boulot, et de se laisser emporter par les notes de jazz, de soul ou encore de pop. Les concerts des Musiciens du Métro se dérouleront au cours de l’après-midi du 21 juin, dans 20 gares et stations du réseau.